NAJTEŽE MI JE BILO KAD SAM SAZNALA DA JE BIO NA IVICI SMRTI! Verenica Darka Lazića PRVI PUT PRED KAMERAMA: Htela sam da SMRŠA!

Marina Gagić, verenica Darka Lazića, progovorila je za medije. Ona je u emisji uživo govorila o njenom i Lazićevom novom zanimanju:

foto: Printscreen/Pink

- Na moju ideju smo započeli, slučajno se dogodilo što je Darko napravio Instagram profil "Darkova kuhinja", došli smo na ideju da snimamo kako on kuva. Veoma je dobro, biće još bolje. Ideje dolaze spontano, on kuva, ja snimam. On se bolje snalazi u kuhinji. Ja čistim za njim, to je velika stvar.

Govorila je i o sinu Alekseju:

- Moj je sin, liči na mene, sav je na mene, ljubi ga majka. Ne mogu da primetim da ima Darkove osobine, još je mali. Igramo se non stop, dosadno mu je previše. Oduvek sam htela da budem mlada mama.

foto: Printscreen/Pink

Marina je istakla da je ne pogađaju natpisi:

- Bilo je dosta naslova. Skoro je izašlo kako nas jutjuberi jure zbog Jutjuba, jer smo im kao uzeli posao. Naslovi me ne pogađaju o odnosu sa Darkom, jer znam šta je istina.

Zadovoljna je što je njen verenik smršao:

- Bila sam uporna, htela sam da smrša, sad idemo jedno uz drugo. I ja dobro jedem.

Progovorila je i o teškim trenucima:

- Bilo je najlepše kad sam saznala da ću postati mama. Najteže mi je u životu bilo kad sam saznala da je bio na ivici smrti - govorila je Marina u Premijera Vikend specijalu.

Otkrila je i kada imaju nesuglasice:

- Pa nemamo problema, jedino nesuglasica kad se ne javi na telefon. Ja poludim (smeh). Tad ga pitam "Dokle više to nejavljanje, ta neodgovornost?". Bilo je lakše ranije, kad si mlad imaš više živaca, sad imam 30 godina, ne znam da li bih mogla da podnesem neke stvari. Volela sam da idem sa njim da ga slušam kada je nastupao po Srbiji.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M.

