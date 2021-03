LUNA ME NE RAZUME, MISLI DA SAM DEPRESIVAN! Marko Miljković o odnosu sa Đoganijevom, otkrio šta bi promenio kod nje!

Marko Miljković pristao je da odgovori na brojna "vruća" pitanja svojih fanova na Jutjubu, a njegova trudna verenica, Luna Đogani bila je u ulozi voditeljke.

Tokom jednog od pitanja Miljković je otkrio i da postoje situacije u kojima ga Đoganijeva ne razume:

"Luna me i dalje ne razume kada poželim da se malo isključim, da odlutam u neki svoj svet i misli, ali meni je to potrebno da bih ostao psihički jak. Ona to ne razume i odmah misli da nešto nije u redu. Moram da naglasim da nisam depresivan", rekao je Marko.

foto: Pritnsceren

"Šta bi promenio fizički na Luni?", glasilo je pitanje.

"Meni je ona stvarno savršena. Šta da menjam? Ništa apsolutno. Šta bi ti promenila na sebi?".

"Ja bih. Ja sad volim svoj nos, možda bih ga samo malo smanjila", dodala je Đoganijeva.

"Fizički voleo bih da joj lice bude čisto. Ali ja se nadam da će to godinama i doći, da joj se smire hormoni i da se pročisti potpuno lice", iskren je bio Miljković, a Luna se složila sa njim.

"Bravo, to bih i ja".

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

