ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Nadobudna preko ljubavnika proganjala koleginice, Kuma opet zavela oženjenog

Zdravo, dragi moji, u prošlim kolumnama sam vam otkrila neke tračeve koji su vrlo brzo postali glavne teme u medijima, zbog čega mi je posebno drago jer je to dokaz da su moji izvori provereni i neprikosnoveni. Zato sam i ove nedelje za vas pripremila dosta zanimljivih abrova o našim selebriti ličnostima koji će vam se, sigurna sam, dopasti.

Krenimo od Nadobudne, koja vas toliko iritira čim progovori. Kaže da piše nekakve memoare, ali sam sigurna da će u njima izostaviti neke vrlo bitne i važne detalje iz svog burnog života, ali zato sam ja tu da vam ih otkrijem. Posle nekoliko neuspešnih ploča s početka karijere, Nadobudna je bila otpisana kao pevačica i gotovo da nije bilo šanse da postane poznata, pa je morala da pribegne nekim trikovima. Zavela je vlasnika diskografske kuće za koju je snimala, a on je naravno bio stariji od nje skoro tri decenije i imao je porodicu, pa je preko noći dobila najbolje autore i same hitove. I to joj nije bilo dovoljno. Onda je Nadobudna počela da proganja koleginice koje su po talentu i kvalitetu bile ispred nje, a među njima je bila i pokojna Stojka, koju je proterala iz te disko kuće. Ova šema Nadobudne bila je samo početak, jer je tako nastavila i dalje kroz karijeru da se probija preko kreveta moćnih ljudi, kao što je bio slučaj i sa Donom, o čemu je i javno govorila.

Spisak pevača koji upadaju u kandže sumnjivih tipova sve je duži. Za pare pristaju na sve, jer je kriza i ne mogu nigde da zarade. Čula sam da je i Glavna pozajmila neke silne pare od jednog kriminalca, i to sa kamatom od 15 odsto, a prvu ratu treba da mu plati u junu. Inače, ovo nije prvi put da ona upada u takve krize, zbog čega je i počela da nastupa na korona žurkama.

Đuskaličin brat je nedavno izašao iz zatvora zbog neke krađe, ali ona to krije od javnosti i čak ga nigde ne pominje poslednjih godina. Moji izvori tvrde da je opelješio poslovnog saradnika i da sestra nije mogla da ga spase robije.

Da ne zaboravim da vam kažem da je Kuma opet zaljubljena do ušiju. Njen novi izabranik je još u braku, pa moraju da se kriju, ali poznajući nju, sigurno će i tog nesrećnika nagovoriti da se razvede zbog nje, pa će za pola godine i njega otkačiti kao i prethodnog. Toliko od mene, čitamo se i sledeće nedelje.

