JAŠAR OTKRIO DUGO ČUVANU TAJNU O PREKIDU PRIJATELJSTVA SA ŠABANOM: Nije mi izjavio saučešće kada mi je POGINUO BRAT, bilo je TEŠKO

Pevač Jašar Ahmedovski u svojoj životnoj ispovesti za Kurir govorio je i o pokojnom bratu čuvenom Ipčetu Ahmedovskom.

On je otkrio da su ga nakon Ipčetove pogibije mnoge kolege izneverile, a potom se osvrnuo i na odnos sa Šabanom Šaulićem koji je takođe nastradao u saobraćajnoj nesreći.

foto: Dragana Udovičić

- Mnoge kolege mi se nisu javile kada je Ipče poginuo, da izjave saučešće i kako to već ide... što je meni čudno. Retki su nazvali. Njih deset posto s kojima sam se poznavao, sedeo. Šaban mi je bio jako dobar prijatelj sve do 1994. godine. Nije mi se javio nakon tragedije. Šabana sam voleo pre nego što sam ga upoznao, njegovu emociju, pevanje, uvek sam ga poštovao i uvek ću ga poštovati. Pomogao mi je na početku karijere. Zašto se on meni nije javio... ne znam... Njegova supruga je poslala telegram, ali ja sam smatrao da je trebalo da se javi pored tolikog našeg prijateljstva. Mi smo putovali zajedno na sve turneje, spavali smo u istoj sobi, slobodno vreme smo provodili zajedno - rekao je Ahmedovski i dodao:

- Prvo popijem kafu kada ustanem, zovem njega, gde ćemo se naći. Šta se desilo da on mene nije pozvao da pita kako sam... Čuo sam posle neke priče, kada je prošlo dva-tri meseca, da mu je bilo teško da me zove. To je tako ostalo. Naravno da sam mu zamerio, jer prijatelj pravi i u dobrom i u lošem treba da se javi. Ali kada je on poginuo, što mi je jako teško palo, otišao sam na sahranu. Nisam mogao da ne odem, zamerao bih sebi posle. Zašto da moram da se nekome svetim, da ostane neka mrlja. Ako neko napravi grešku prema vama, ako vi njemu vratite istom merom, isti ste kao on. To sam uradio od srca.

