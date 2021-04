SEKS UCENA! MARIJANA MATEUS UZELA MERCEDES I 100.000 EVRA ZA PORNO-SNIMAK SA FUDBALEROM: Svetski skandal sa engleskim klubom!

Marijana Mateus je snimala seks sa čuvenim fudbalerom koji igra u Engleskoj, a posle raskida ga ucenjivala snimcima i slikama, saznaje Kurir.

Njoj je fudbalski klub u kom je taj sportista tada igrao dao 100.000 evra i džip „mercedes“ da bi ćutala. Njih dvoje su godinu dana imali tajnu seks aferu, koja se okončala nakon što je fudbaler saznao da njegova supruga čeka treće dete. Tada je i nastala cela frka, od koje je ona dobro profitirala.

Bio nervozan

Sve je počelo kada je Marijana, tvrde dobro obavešteni izvori, tom igraču zapretila da će objaviti njihov eksplicitni video i njegove fotografije, na kojima bi sebe zaštitila, što on sebi nikako nije smeo da dozvoli iz više razloga. Em je u braku, em je u tom momentu bio jedan od najplaćenijih igrača trofejnog kluba. Počeo je da bude nervozan, što se najviše primećivalo na treninzima, ali i na utakmicama.

Vodeći ljudi su primetili da on ima ozbiljan problem, a kada im je rekao o čemu se radi, uprava kluba se odmah založila za njega. Taj sportista je veoma cenjen i odličan na terenu, u to vreme je bio jedan od vodećih igrača iz Srbije u Engleskoj i treneri nikako nisu želeli da dozvole da pukne bruka i da mu propadne sezona, a debelo su ga platili. Nisu dozvolili da se u medijima pojavi eksplicitan sadržaj jer bi to uticalo i na ostale igrače, ali i na renome kluba, koji i te kako vodi računa kada su škakljive teme njihovih fudbalera u pitanju. A pre svega bi uticalo na njegovu psihu, samim tim i na igru, što oni nisu hteli da dozvole.

