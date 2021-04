JELENA TINSKA BEZ DLAKE NA JEZIKU O MERIMI I LEČIĆU: Šta da spreči ona posle POLA VEKA, što nije rekla ODMAH?!

Nove optužbe za seksualno uznemiravanje upućene profesorima na Fakultetu dramskih umetnosti iznenadile su javnost, ali i mnoge poznate ličnosti.

Platforma "FDU protiv nasilja" otkrila je nove slučajeve seksualnog uznemiravanja, a čini se da su optužbe mladih glumica Milene Radulović i Ive Ilinčić osnažile i njihove koleginice sa FDU-a.

Kako komentariše nove optužbe na fakultetu glume i da li je iznenađena navodnim seksualnim uznemiravanjem studentkinja na ovom fakultetu, rekla nam je u Pulsu Srbije glumica Jelena Tinska.

-O profesoru Prokiću ne mogu da kažem ništa jer ga ne poznajem. O Miki i Lečiću mogu. Ja Merimu poznajem baš iz tog perioda, kada smo bile mlade. Bila je divna, plemenita i mlada žena. Nikada ne bih pomislila da bi ona mogla da uradi nešto posle pola veka. Rekla je da je to uradila da bi sprečila Leku da to opet uradi, pa što to onda nije uradila tad. Merima je bila toliko lepa, da su svi hteli da budu sa njom. Muškarci su navalentni. Ja znam njegove dve bivše devojke iz mladosti i o njemu imam samo lepe reči. Strašno mi je bilo kad je Merima to napisala, ako je napastvovao onda je to grozno. Ona je napisala da je on nju dve godine nakon toga zvao, da je plakao preko telefona i da joj se izvinjavao. Što je ona to uradila posle toliko godina? Ja sam nezgodna devojka i ne verujem da bi se neko usudio da me tako napadne, jasno stavim do znanja kada je nešto ne. Leka nije pokazao nikakav afinitet prema meni. Sve je ovo mnogo odvratno, zato što je takve stvari ne rešavaju na televiziji nego u tužilaštvu. Mika je u pritvoru već 120 dana, kao opravdanje je da će on silovati ako izađe napolje. Što on ne može da se brani sa slobode ili da ide na poligraf? Zašto niko od njih ne može javno da govori kao te devojke? To sigurno ima neku pozadinu, a šta je to, ja ne znam. Doznaćemo. Ja nisam na strani zlostavljača, ali prosto ništa nije dokazano. Svi sad govore kako će ovi slučajevi pomoći ženama koje su istinski silovane, ne, neće. - rekla je glumica.

