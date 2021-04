KUDA IDE OVAJ SVET? BILA JEDNOM JEDNA PESMA... Kolega iz ZG oprostila se od Mimira Lukovca (24) porukom koja slama srca

Momir Lukovac (24), učesnik takmičenja "Zvezde Granda", tragično je preminuo u utorak, njegov kolega Rajo Simonović oprostio se od njega potresnim rečima.

- Bila je jedna pesma, da se naježim kad je čujem. Bila je još jedna pesma, isto tako... Bilo je nekoliko takvih pesama koje je izneo jedan pitom, prijatan i umiljat glas. A takav glas je mogao izaći samo iz duše, dobre, iskrene, vesele duše. Bio je momak koji je posedovao sve to. On nije bio muzičar i pevač, već prvo čovek, dobar čovek i dobra duša, a tako mlad, pozitivan i iskren, velik! Nismo se mnogo družili, ali sam imao prilike da upoznam celu njegovu familiju i porodično su ostavili poseban utisak. Sarađivali smo, na svirkama, koncertima, televiziji. Uvek je znao da me nasmeje i da se nasmeje - napisao je Rajo.

foto: Printscreen Instagram

- Došao je momenat da zastanem i zapitam se kuda ide svet, vreme, ljudi. Zateknem sebe da ne umem progovoriti, misliti, pomeriti se sa mesta nekoliko minuta, sa očima punim suza, zbog njega koji nije više sa nama. Toliko toga bih napisao, ali neka ostane u meni. Žao mi je, ostaće velika greota i žalost za ovo što se dogodilo. Ostaće u lepom sećanju dobri Moca. Neka mu bude lak počinak - dodao je Simonović na svom Instagram profilu.

Sahrana pevača koji nas je prerano napustio biće održana 22. aprila u 14 časova na groblju Šabov krug u Martinićima.

foto: Printscreen/Youtube

kurir.rs

