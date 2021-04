ZALJUBILA SE U RIJALITIJU, IMALA SPONTANI: Jovana se udala za Danijela, razveli se posle samo 3 MESECA, a sad PRODAJE PLJESKAVICE

Manekenka Jovana Nikolić upoznala je 2013. godine tokom učešća u rijalitiju Danijela Alibabića i zavolela ga, a svadbi crnogorskog pevača i tadašnje manekenke je prisustvovalo oko 400 zvanica.

Ipak usledio je buran kraj i skandal o kojem su svi brujali.

Razvod je usledio posle samo tri meseca braka, Jovana se vratila u rodni Niš, nakon čega je ipak rešila da živi u Beogradu i počela da radi u restoranu brze hrane gde je prodavala pljeskavice.

Odmah nakon rastanka bivši supružnici su u javnost izneli sav prljav veš, Jovana je ispričala i da ju je Danijel fizički napadao.

- Za tri meseca svašta sam doživela. Danijel me je hvatao za vrat i pretio da se neće zaustavljati ukoliko mu se ne sklonim sa očiju. Govorio je da ne odgovara za svoje postupke jer ni sam ne zna šta je sve u stanju da uradi - tvrdila je ona svojevremeno, a šokirala je i tvrdnjom da je Danijel zapravo gej i da su u braku jeli samo sendviče.

Iz javnosti se Jovana potpuno povukla, pa se o njenom privatnom životu danas malo zna.

Crnogorski pevač se posle cele drame izvini svima koji su do detalja pratili ono što se dešavalo između njega i Jovane i dodao da on ne bi voleo da iznosi detalje iz svog privatnog života na način na koji je to Jovana uradila.

"Kada sam Jovani predložio da se razdvojimo, ona mi je rekla da nije pametno da se javno razvedemo jer nas ljudi gledaju kao jedno. Nije mi bilo jasno zašto bi zbog drugih ljudi morali da se ponašamo ovako ili onako. A, onda pre nego što je poslala saopštenje svim medijima, poslala mi je poruku da mi traži novac, ali ja sam miran i pred njom i pred bilo kim. U odnosu sa Jovanom sam bio čist od početka", rekao je Danijel pre nekoliko godina u emisiji "Amidži šou", dodavši da je to poslednja emisija u kojoj će pričati o njoj.

Imala spontani u rijalitiju

Danijel Alibabić i Jovana Nikolić otkrili su da je manekenka imala spontani pobačaj za vreme boravka na Farmi, za koji je saznala tokom dvodnevnog odsustva sa imanja.

"Ja sam ljudima sa kojima sam bila bliska na farmi rekla šta se dogodilo, a oni su nas maksimalno ispoštovali i ćutali o tome. Naravno da mi je u tom trenutku bilo teško, bila sam psihički slomljena, kao i svaka žena koja izgubi bebu“, ispričala je Jovana i dodala da ju je Danijel nagovorio da potraži pomoć produkcije jer se žalila na bolove u stomaku.

"Prvo su me odveli u ambulantu u Barajevu, ali kako tamo nisu mogli da utvrde o čemu se radi, otišla sam u Ginekološku kliniku „Narodni front“. Iako su prvo mislili da imam vanmateričnu trudnoću, ispostavilo se da sam imala spontani pobačaj”, rekla je tada Nikolićeva.

