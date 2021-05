JEDVA ČEKA DA POSTANE GOSPOĐA GOBELJIĆ! Kaća Grujić mašta o veridbi sa Markom: Ne sumnjam da će sve uraditi SJAJNO!

Pevačica Katarina Grujić ne krije da uživa u ljubavi sa fudbalerom, Markom Gobeljićem, a odnedavno su započeli da žive zajedno.

Ona je sada otkrila da im je prelepo od kada žive zajedno i da nikada do sada nisu imali trzavice niti veće rasprave.

Takođe, ispričala nam je i da li mašta o verdbi i venčanju.

- Znate kako, kao i sve devojke znam ja kako bih volela da mi izgleda veridba sa Markom, ali o tome ne odlučujem ja. Ne mogu ja da kažem kada će mi dati prsten ili da planiram to. Često mu pokazujem kako bih volela da to izgleda, a on sve to sluša i upija. Nikada do sada nije pogrešio kada je bio neki poklon u pitanju ili iznenađenje, pa ne sumnjam da ako bude došlo i do ovog koraka da će sve uraditi sjajno – s osmehom na licu je rekla Kaća.

Kurir.rs/deToxic/M.M.

