SVI MI IMAMO GREŠKE U ŽIVOTU Đole Đogani otkrio šta ga nervira kod današnjih devojaka: Ovako je u emisiji govorio TIK PRED SKANDAL

Foto: Printscreen/Magazin In

Vesna Đogani i Đole Đogani bili su gosti kod Sanje Marinković, a tom prilikom Đole je otkrio šta ga nervira kod današnjih devojaka.

foto: Nemanja Nikolić

Sanja je upitala Đoleta i Vesnu koje kod njih birao, a Vesna je otkrila da je nju njen nevenčani suprug. On se odmah nadovezao:

- Muškarac treba uvek da izabere ženu. On treba da bira. Mene nerviraju ove današnje devojke koje su same jurile muškarce i nešto se nabacuju. Muškarac treba da je džentlmen, da napravi neku priču, atmosferu, ambijent - rekao je Đole u emisiji "Magazin In".

"Meni je Vesna uvek zanimljiva. Ja sam birao osobu sa kojom ću biti celog života, ali nikad se ne zna. Ja treba da prihvatim njene mane. Ja sam tražio osobu kao što je Vesna. Svi mi imamo neke mane i greške, u životu treba hendlovati i biti okej", rekao je on, a Vesna je dodala da je on romantičan, ali veoma zatvoren.

Inače, Vesna i Đole su sada u centru skandala otkako je emisija "Paparaco lov" usnimila Đoganija sa drugom ženom da navodno vara svoju nevenčanu suprugu sa kojom je već 20 godina u zajednici.

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:14 ISPRAĆAJ ZA KREMACIJU FEĐE STOJANOVIĆA: Glumci, porodica i prijatelji okupili se na Novom groblju