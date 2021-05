TAMARA ĐURIĆ DOVELA BEBU U EMISIJU: Starleta otkrila zašto je ćerku nazvala po sebi, pa otkrila kako ju je MAJČINSTVO promenilo!

Starleta Tamara Đurić pojavila se sa četvoromesečnom ćerkom Tamarom u emisiji uživo.

S obzirom na to da je ćerki dala isto ime koje ona ima, odmah je to prokomentarisala:

- Sve aristokrate to rade. Šalim se. Ideja je bila moja, još kad sam bila mala, da mi je Tamara najlepeš ime. Ime je tako lepo, ne nervira me niko ko se zove Tamara, zato sam i htela ćerki da dam to ime. Ona je jedna dobra devojčica - rekla je Tamara.

- Promenila sam se i fizički i psihičko. Navela me je da budem bolja osoba. Vaspitavaću je prilagođeno njenom uzrastu, polako, korak po korak. Neću je vaspitavati kao moji roditelji mene. Ne bih volela da bude ništa što je ružno. Volela bih da bude akademski građanin. Ona se preziva kao svoj tata, a ja nosim svoje prezime - rekla je starleta u Amidži šouu.

Tamara je otkrila u kakvim je odnosima sa bebinim ocem, pošto je on s njom došao u studio gde se snima emisija:

- On je Tamarin otac. U odličnoj smo relaciji - rekla je Tamara.

