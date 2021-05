NENADU ĆU RODITI DETE, SPAKOVAĆEMO KOFERE I ĆAO IZ SRBIJE! Tara Simov bez dlake na jeziku o Ša, Anđeli Veštici i najvećem SLOMU!

Tara Simov pred kamerama je započela vezu sa oženjenim reperom Nenadom Aleksićem Ša, a iz rijalitija je izbačena kada je demolirala luksuzno imanje u Šimanovcima. Ima samo 21 godinu, trenutno živi kod drugarice i duguje 50.000 evra zbog kršenja ugovora.

Popularna starleta ne želi mnogo da govori o svom traumatičnom detinjstvu, jer, kako kaže, ne želi da povredi svoju porodicu. Otkrila je samo da godinama nije viđala tatu, da joj je još pre prvog razreda osnovne dijagnostikovan bipolarni poremećaj i da je pretrpela vršnjačko nasilje.

Tara je doživela stravično nasilje pre pet godina, kada ju je brutalno pretukla Anđela Veštica sa još tri devojke. Simovljeva je prebijena, ošišana i potpuno gola ostavljena na parkingu. Zbog ove traume je godinu i po dana morala da pije lekove jer je imala jezive košmare:

"Sudski postupak je započet pre pet godina i nikad nije završen. Pozvala sam Anđelu pre "Zadruge 4", tek tad sam skupila hrabrost da joj čujem glas. Želela sam da stavimo tačku na sve. Plan je propao, pošto me je pljuvala po Instagramu. Ne znam zašto, jer ništa ružno nisam rekla o njoj. Nadam se da ću dočekati presudu", priča starleta.

Prošlost je ne sputava ni u čemu, pa sa osmehom kuje planove za budućnost sa reperom koji je zbog nje nedavno ostavio suprugu Ivanu.

"Poludela sam kad se Nenad izlanuo da se nismo čuvali dok smo imali seks. Da sam zatrudnela, rodila bih bebu bez razmišljanja. Prošla sam svašta, završila sam sa izlascima i ludovanjem, proradio mi je majčinski instinkt. I Nenad jedva čeka da rodim dete i da postane otac, jer mu je to najveća želja", kaže Tara na početku razgovora i dodaje da joj je porodica sada prioritet:

"Želim brak, porodicu, bebu, ne treba mi klinačka veza. Imam mlađeg brata i sestru, umem s decom. Strpljiva sam za šetnje, trotinet, bicikl, monopol, padanje, plakanje... Tačno mi je vreme da dobijem dete."

Dok je Ša govorio da voli svoju dojučerašnju ženu Ivanu najviše na svetu, Tari je pravio ljubomorne scene kad god bi prišla drugom muškarcu. I kad su svi shvatili da se između njih dvoje rađaju emocije, Aleksić je pokušao da ih prikrije, sve dok nije saznao da ga je žena napolju ostavila.

"Nenad je nedavno priznao da se zaljubio u mene čim me je ugledao! I on je mene odmah fizički privukao, a oduševilo me je što je lud, harizmatičan, pozitivan, nasmejan. Sve ono što svakom muškarcu fali, Nenad ima. Divan je i pažljiv, jedino što se lako razbesni, kao i ja. Dok nismo priznali da smo u vezi, tajno smo se dodirivali ispod pokrivača, ali nije bilo ništa više od toga. Koristili smo neke svoje šifre: "jedan" je značilo da ga samo seksualno privlačim, "dvojka" da su uključene emocije. Zato smo stalno jedno drugom govorili: "Dvojka si." U početku nisam znala šta misli i šta želi od mene. Jedan dan ga ne zanimam, drugi dan bi da me ženi... Sredinom januara mi je otvoreno rekao da je zaljubljen u mene. Ispitivala sam ga šta oseća, insistirala sam da mi kaže. Rekao je da se zaljubio. Tada mi je sve bilo jasno. Prvi put smo se poljubili 25. februara, a vezu smo ozvaničili 10. marta", otkriva rijaliti zvezda.

"U jednom trenutku sam postala svesna da se napolju sve zna i da smo naje*ali. Uhvatila me je panika i rekla sam istinu o nama, krijući to od Nenada! Bila sam sebična i gledala svoje dupe. Mislila sam da će me to sve usrećiti, ali upala sam u depresiju. U glavi sam stalno premotavala "Zadrugu", moj život i sve što se izdešavalo. Postala sam anksiozna i bila sam skroz polupana. Od neke zaljubljenosti odjednom je sve postalo ozbiljno: naša veza, njegov razvod... Plašilo me je sve to i izgubila sam razum! Počela sam da se ponašam neartikulisano, kao neka šizofrena ludača. Tri meseca sam bila tako izgubljena. Udarala sam Nenada iz nemoći! Pre svega ovoga nisam se tako ponašala, ali "Zadruga" je probudila bes u meni. Sada, kada gledam klipove na kojima sam agresivna, pomislim: "Jel' ovo realno? Zašto sam ovo radila?" Ja sam veoma impulsivna i ako osetim opasnost, odmah napadam", objašnjava starleta svoje psihičko stanje.

"Znala sam da Miljanu mogu najlakše da isprovociram. Nikad nisam razmišljala o samoubistvu do "Zadruge 4"! Tamo sam pretila da ću da prerežem vene, jer sam pretpostavila da će me pustiti kući ako se povredim. To je bio krik za pomoć! Imam problem sa kontrolom besa, i u ljubavi i u prijateljstvu. Planem i burno odreagujem, a onda mi se posle 15 minuta vrati svest i pomislim: "Jao, Bože, šta sam to uradila." Ne umem to odmah da priznam, nego prebacujem krivicu na druge ljude. Guram probleme pod tepih. Momenat slabosti ne mogu da kontrolišem, ali mogu neke stvari, kao što je to da ne povredim osobu koju volim! Recimo, dok sam bacala sudove po kući, setila sam se da Marko Đedović voli tursku kafu i dobacila sam mu: "Neću da ti diram džezvu", kaže Tara.

S Nenadom se dogovorila da se po izlasku iz rijalitija useli u njegov stan na Novom Beogradu. Reper je u nekoliko navrata javno molio svog brata Predraga Aleksića da se čuje sa Tarom i smesti je. Međutim, do toga ipak nije došlo.

"Pisala sam njegovima i nisu mi odgovorili na poruke, niti su me pozvali. Pretpostavljam da me ne vole zbog ponašanja u rijalitiju. Zabrinuta sam zbog toga, ali verujem da će se to rešiti. Gde god da su ključevi Nenadovog stana, nek ostanu tamo. To nije moj stan, već njegov, a on mi nije muž. Naravno, biće uskoro! Za sada nemam nikakva prava da baratam njegovim ključevima, parama, niti tražim da me neko smesti u njegov stan. Ne želim milostinju. Što se tiče toga gde ćemo Nenad i ja započeti zajednički život, svejedno mi je! Možda se preselimo u Grčku! Spakovaćemo tri kofera i ćao. Dovoljno mi je more i plaža, a mogu da živim na hlebu i puteru", priča Tara.

Pored toga što planira da je useli u stan u kojem je živeo sa ženom, Ša je obećao da će vratiti Tarin dug od 50.000 evra.

"Ne dolazi u obzir! Ne bih nikome dozvolila da vraća moje dugove. Ma, od tate neću da uzmem novac, a ne od Nenada. I kada budemo živeli zajedno, ja ću zarađivati za sebe. Kada sam bila klinka od 16 godina dešavalo mi se da sam s dečkom na piću i da odem do toaleta i na kvarno platim račun. Takva sam", rekla je Simova.

Tara je razočarana što njeni prijatelji iz rijalitija pokušavaju da ubede repera da ga nikad nije volela, kao i da će ga samo iskoristiti zarad popularnosti i ostaviti. Zbog toga mu je na dvomesečnicu veze pustila balone iznad imanja u Šimanovcima i tako stavila do znanja da ga čeka.

"Nenad ne veruje u priče da ga ne volim! Svoju poruku sam poslala balonima, koje sam pustila iznad Bele kuće. Sandra Rešić me je mnogo razočarala, jer je znala od početka sve o Nenadu i meni, a sad priča neke gluposti. Mrzim njenu teatralnost, glumu, foliranje... Vezala sam se za nju, ali je prijateljstvo s njene strane ispalo lažno. Isto mi se desilo i sa Milanom Jankovićem Čorbom! Nas dvoje smo na početku "Zadruge" kratko bili zajedno. On je sličan Nenadu, zabavan i blesav. Ta veza nije uspela, jer čim sam skapirala da smo omražen par i da dobijamo negativna pitanja, nisam mogla da podnesem pritisak i pravila sam scene da izađem iz tog odnosa. Ostali smo prijatelji, a kad sam izašla videla sam da je lagao Kristijana Golubovića da smo imali seks u šteku i govorio da sam sa Ša zbog para! To nije tačno! Da sam s Nenadom zbog novca, ostala bih s njim u rijalitiju da zaradi honorar, jer znam da će uskoro pobeći iz "Zadruge". Garantujem to, jer je psihički labilan", priča Tara, koja jedva čeka susret i sa svojim najboljim prijateljem, novinarom Markom Đedovićem.

Starleta je i pre Ša volela muzičare. Bila je u vezi sa MC Stojanom, ali i sa Vukom Mobom.

"Vuk i ja smo kratko bili zajedno. On sada ima suprugu i dete i želim mu sve najbolje u životu! Ostali smo u dobrim odnosima. Kad je reč o ostalim mojim vezama, sve su bile ozbiljne. Najstrašnije što sam doživela od nekog momka bilo je da mi je udario šamar. Odmah sam pobegla. Kasnije mi je u gradu slao pića i pokušavao da se pomirimo, ali nisam mogla da pređem preko toga", seća se Tara.

"Odmah bih ušla u "Zadrugu"! Vratila bih se zbog Nenada, jer vidim da pati. Takođe, mnogo mi nedostaje, želim da ga zagrlim, poljubim, spavam s njim... Teško mi je kad vidim da plače za mnom i priča emotivno o našem odnosu", objašnjava Tara.

Za sve ljubavne probleme krivi bivšeg momka Mateju Matijevića. S njim je započela vezu u prošloj sezoni "Zadruge", kada ju je šira javnost i upoznala. Mada ga je ludo volela, Mateja ju je ostavio, a ona je nastavila da pati.

"Oštećena sam još od prošle sezone, jer me je Mateja sje*ao. Zbog njega ne verujem muškarcima! Nikada nikog nisam opsesivno volela kao njega. Ta očaranost njime bila je neverovatna i na kraju me je razorila. Verujem da me nikad nije voleo kao ženu, već kao prijatelja i čoveka. Zato me je i ostavio pred sam kraj rijalitija. Videli smo se jednom posle "Zadruge 3 " i posvađali se. Tada smo shvatili da nam ne ide ni normalna komunikacija. Nazvao me je pred "Zadrugu 4" i poželeo sve najbolje. Unutra sam dobila neku pogrešnu informaciju, da je nešto loše pričao o meni, pa sam ga "pljuvala", a on je najavio da će me tužiti. Da bi povukao tužbu, tražio mi je javno izvinjenje. Imala sam pogrešno saznanje i zato sam izgovorila neke stvari", kaže Tara i dodaje:

"Poslednji put sam plakala od bola i tuge kad je Mateja ispao iz "Zadruge". Sve moje suze posle toga su bile od besa ili nemoći."

