LUNA SE UDALA, ANABELA PRIZNALA MEMI ŠTO NIJE BILA NA SVADBI: Ružno bih se osećala! Što je gurnuto pod tepih nije do kraja REŠENO

Luna i Marko Miljković zvanično su postali muž i žena, ali netrpeljivost u porodici i dalje vlada.

Kako Kurir saznaje, novopečeni supružnici odlučili su da se venčaju samo u prisustvu kumova, bez svojih roditelja da na dan svadbe ne bi nastao haos. Lunini roditelji, Gagi Đogani, kao ni Markovi, otac Dobrivoje i majka Nedeljka, prijatelje nisu ni upoznali, a pitanje je i kada će se to dogoditi. Da bi sprečila javnu bruku i sramotu, pobednica "Zadruge" je odlučila da skrati muke i da niko od familije i rodbine ne bude na venčanju. I sama Anabela je gostujući kod Meme Haljevca rekla da nije imala nameru da ide na venčanje sve i da su je zet i ćerka uredno pozvali.

- Ne bih mogla ni da idem. Sad ću da vam objasnim kako to ide kod mene. Moje ponašanje isključivo zavisi od tvog ponašanja. Kakav si ti bio prema meni, ja ću isto tako da se ponašam. Ukoliko me pozoveš na neki lep događaj iz tvog života, ja ću se praviti da si to uradio iz kurtoazije jer u međuvremenu ništa nisi učinio da me razuveriš da si se promenio. Ja bih tamo bila smorena i osećala se loše, jer sve što je gurnuto pod tepih nije do kraja rešeno, ne može da se tek tako prevaziđe. Puj-pike ništa ne važi. I te kako se desilo i ja ne opraštam - poručila je Anabela.

Kontaktirali smo pevačicu, koja nam je u kratkom razgovoru rekla da nema ništa da doda na svoju izjavu.

- Rekla sam šta sam imala i neću više o tome da pričam - poručila je Atijasova. S druge strane, Gagi ne zamera što nije bio na ceremoniji, ali je oduševljen kako je sve izgledalo.

- Ja sam najponosniji i najsrećniji otac na svetu jer je moje dete presrećno i svi joj se snovi ostvaruju. Njena sreća je moje najveće blago. Ponosan sam na Lunu i Marka jer su pokazali i dokazali šta je prava ljubav. Ponosan otac sam, ali i tast jer moja ćerka ima pravog muškarca pored sebe. Pokazao je kako muškarac voli i poštuje ženu. Moje srce oca je prepuno radosti. Želim im svu sreću i ljubav sveta. I naravno, deka čeka svoju Miju nestrpljivo - poručio je Gagi.

Pokušali smo da stupimo u kontakt i s porodicom Miljković, međutim, na fiksni telefon poznat redakciji niko se nije javljao. Podsetimo, Luna i Marko venčali su se u utorak u Crkvi Svetog Dimitrija na Novom Beogradu, uz prisustvo kumova i u strogoj tajnosti. Prekjuče je objavljen video-snimak ceremonije koju je snimila Toksik televizija, kada su mladenci dali izjavu o prinovi u svojoj porodici. - Znate šta sam smislio, ako bude otvoren prozor u "Narodnog fronta", gde ona bude bila u prostoriji, poslaću dron na prozor. Ja sam se trudio da potegnem veze, ali zbog korone ne bih želeo da ugrožavam nikoga. Voleo bih da budem na porođaju, a to ću tako što ću poslati dron da vidim šta se tu dešava. Naravno, snimak dronom je za mene, nećemo ga objaviti na internetu - rekao je Marko kroz osmeh.

