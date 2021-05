SENZACIJA: Grčki hoteli 5* na popustu do 50% TRAVELLAND radi za vas i nedeljom!

Letnja sezona u Grčkoj je spremna za turiste. Agencija “Travelland” nastoji da ljude odvede na svoje dugo očekivane odmore, zato je na usluzi i u nedelju do 17h.

Iskoristite sve pogodnosti za letovanje u Grčkoj koje pruža agencija “Travelland” i to već u junu kada tamo kreću tropske temperature. U ponudi su odlični hoteli sa 3*, 4* i 5* po sniženim cenama i do 50%. Na vama je da izaberete neko od popularnih grčkih letovališta: Halkidiki, Olimpska regija, Tasos, Peloponez, Attica, Lefkada, Krf, Evia, Solun, Pelion… Agencija “Travelland” je na raspolaganju svojim putnicima i u nedelju 23.05. od 10h do 17h.

Na poluostrvu Kasandra, jednom od krakova Halkidikija, naći ćete zaista veliku ponudu hotelskog smeštaj po veoma popularnim cenama. U Haniotiju se nalazi hotel Grand Otel 4* sa vrlo atraktivnom cenom - Za boravak od 7 noćenja uz uslugu polupansiona od 29.05. cena je 345 evra po osobi. Ostali polasci su: 30.5; 1, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 23. juna. Aranžman na 10 noćenja košta od 480 evra, a polasci su: 27.5; 1, 6, 11, 16. i 21. juna. Hotel je smešten na samoj obali, u blizini gradskog parka. Grand Otel raspolaže sopstvenom plažom, bazenom, parking prostorom i nudi izuzetnu uslugu restorana, bara, snack-bara na plaži.

foto: Promo

Nadomak Pefkohorija smešten je hotel Flegra Palace 4*. Na 500 m od centra mesta, u zimzelenom vrtu, na 150 metara od peščane plaže, ovaj hotel je pravi izbor za celu porodicu. Boravak od 7 noćenja moguć je već od 5.6, po specijalnoj ceni od 525 evra, a na 10 noći od 750 evra. Usluga u hotelu je polupansionska.

AKCIJA – Gratis smeštaj za dvoje dece! Hotel sa popustom od 40% je Alexandros Palace 5* na Atosu. Njegova ekskluzivna cena za boravak na 7 noćenja od 12. juna je 555 evra za polupansion (cena po sobi). Za 10 noćenje najniža cena je 829 evra po sobi. Međutim, ono što je poseno kod ovog hotela je GRATIS smeštaj za dvoje dece do 10 godina za polaske 12.6; 13.6. i 14.6. Više o programu pogledajte na linku za HOTEL.

foto: Promo

Hotel sa all inclusive uslugom i popustom od 25% je Porto Rio 4*, okružen zelenilom i smešten na posedu površine 35.000 m², na samo 8 km od Patrasa. Objekat se nalazi na samoj plaži. Slobodnih mesta za boravak na 7 noćenja ima od 10. juna i cena se kreće od 535 evra po sobi (za 10 noćenja od 790 evra). Ostali polasci u junu su: 12, 13, 19, 20, 26, 27.6.

Slika 3

foto: Promo

Ne propustite odmor u Grčkoj, jer more je ipak more… I to ono najlepše! Sve ponude za letnju sezonu agencije “Travelland” pratite na njihovom sajtu www.travelland.rs. Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Promo tekst