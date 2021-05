RAŽNATOVIĆKA NIJE ŠTEDELA ZA GALA PROSLAVU: Ceca za Anastasijin rođendan dala 20.000 evra!

Anastasija Ražnatović proslavila je juče 23. rođendan u jednom prestoničkom restoranu, u kom je okupila porodicu, prijatelje i saradnike. Njena majka Ceca Ražnatović sama je organizovala svaki detalj gala slavlja, za koji je iskeširala 20.000 evra, saznaje Kurir.

foto: Instagram

Folk diva odlučila je da obraduje naslednicu velikom proslavom koja je ujedno i njen rođendanski poklon, a da nije štedela, videlo se kako po odabiru restorana u kojem je održano slavlje, pa sve do organizacije, haljine za slavljenicu, torte, vatrometa... Ceca je želela da naslednici priredi iznenađenje povodom posebnog dana i da ta noć za nju bude nezaboravna, naročito zbog toga što prošle godine nije mogla da ga proslavi zbog pandemije koronavirusa.

foto: ATA Images

Jedino što je Anastasija trebalo da uradi jeste da napravi spisak zvanica i ljudi koje želi da vidi na ovaj dan, a sve ostalo preuzela je pevačica. Ceca nije dozvolila nikome da se meša u organizaciju, počev od odabira jelovnika, muzike, pa sve do najsitnijih detalja. Kako naš izvor blizak Ražnatovićki kaže, ona nije štedela ni na jednoj stvari, a samo zakup restorana košta papreno.

foto: Nemanja Novaković

Iako broj zvanica nije bio veliki zbog poštovanja epidemioloških mera, pevačica je samo na to dala približno deset hiljada evra. Reč je o jednom od najluksuznijih lokala u Beogradu, gde stolica po gostu košta oko sto evra. Iako su joj članovi porodice, partner Bogdan Srejović i Anastasijin dečko Đorđe Kulić nudili pomoć u organizaciji i želeli da preuzmu na sebe bar nabavku pića, Ceca ni to nije dozvolila. Sama je izabrala nekoliko boca šampanjca i belog i crnog vina, a za to je, kaže sagovornik, dala nešto više od tri hiljade evra. U pitanju su napici od grožđa naručeni iz jedne od najboljih vinarija, zbog čega je cena poprilično visoka.

foto: Printskrin/Instagram

Ponosna mama je želela da njena naslednica izgleda posebno na svoj rođendan, pa je u dogovoru s njom angažovala i kreatora da joj sašije toaletu. U pitanju je haljina žute boje rađena po meri, koju je platila dve hiljade evra. Naravno, ni torta za slavljenicu nije bila ništa manje glamurozna i koštala je preko 500 evra, dok je za vatromet iskeširala dve hiljade evra. Ukoliko se u obzir uzmu i ostale sitnice i detalji, dekoracija, pokloni za goste, kao i bend koji je zabavljao zvanice, suma sumarum je da je Ražnatovićka rođendanski poklon platila 20.000 evra.

Inače, Anastasija je ponoć i rođendan dočekala u krugu porodice, u vili na Dedinju, a društvo joj je pravio i dečko Đorđe, s kojim je započela zajednički život. On se tokom proslave nije odvajao od pevačice, pazio je da joj ništa ne zafali, ali slavljenica nije želela da otkrije šta joj je poklonio.

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić/ Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Bonus video:

00:08 CECA I ANASTASIJA SKOCKANE DO BOLA OTIŠLE U PROVOD! Majka i ćerka kao DRUGARICE, ne zna se koja bolje IZGLEDA! (VIDEO)