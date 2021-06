DETALJI PRVOG ROĐENDANA MALOG ŽELJKA! Cecin unuk u specijalnom odelcetu, slavlje u elitnom restoranu, a tek šta je tetka spremila

Sin Veljka Ražnatovića i unuk balkanske zvezde Cece Ražanotović sutra će proslaviti prvi rođendan, a tim povodom biće organizovano slavlje u jednom beogradskom restoranu.

Ražnatovići su odlučili da okupe članove porodice i prijatelje kako bi malom Željku upriličili rođendansko slavlje.

- Ceca je odlučila da posebno obeleži ovaj dan. Zato se sa Bogdanom i Veljkom dogovorila da naprave žurku. Angažovali su firmu koja će biti zadužena za dekoraciju i ketering, a zabava će biti organizovana u elitnom beogradskom restoranu. Sve će biti dekorisano u plavo-belim nijansama. Željko će nositi odelo koje je specijalno kreirano za njega, dok će za Cecu biti napravljena posebna haljina za ovu priliku. Još se ne zna šta će Ceca kupiti unuku na poklon - kaže izvor.

Kako će malom Željku sutra slaviti rođendan, ponosna tetka Anastasija Ražnatović sa nestrpljenjem iščekuje 3. jun.

- Kao da se juče rodio, a on je pre par dana prohodao. Propričao je i već govori mama, tata, deda. Tetka je rekao jednom i nikada više. Moram nešto da mu kupim, ipak je on Blizanac na tetku i babu. To jest, na drugaricu, da se ispravim - nasmejala se Anastasija.

Mlada muzička zvezda, nedavno je obradovala svoje fanove sa dve nove numere koje nose naziv “Gotovo” i “Izvini”, a za jednu je čak i sama napisala tekst. Priznaje da su joj inspiracija bile toksične veze o kojima je dosta slušala.

- Gotovo je sa ljudima koji su dobili previše šansi. “Gotovo” sam napisala prošle godine u Novom Sadu. Dobila sam inspiraciju. Dosta sam slušala o tim toksičnim vezama i to me je inspirisalo da napišem pesmu - rekla je u emisiji “Popodne sa Stevanom”.

Tetka sprema poseban poklon Anastasija je, kako sama kaže, dosta vezana za Željka i kada je sa ocem i majkom u Titelu, sedne u kola i ode da ga vidi na sat vremena i vrati se. Zato je njengov rođendan za nju posebno važan i ona je odlučila da mu spremi poklon koji će mu ostati zauvek kao uspomena. U pitanju je poseban komad zlata na kom će biti ugravirana posveta. Takođe, i Anastasija za proslavu priprema posebnu toaletu koju je poznati kreator spremao za nju. I ona će pored Veljka i Bogdane dočekivati goste.

