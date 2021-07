MARINA GAGIĆ IMA TAKTIKU DA VRATI DARKA LAZIĆA?! Komšije razvezale jezik i otkrile NAJINTIMNIJE detalje!

Marina Gagić, bivša verenica Darka Lazića, preselila se kod svojih roditelja, gde je uhvaćena kako sa sinom dolazi od komšinice.

Susedi kažu da su njeni imućni jer imaju autoservis, ali i da pevač daje i šakom i kapom kako bi živela na visokoj nozi.

foto: Zorana Jevtić

"Marina sada ima odličnu taktiku za Darka Lazića, a to je da ga ignoriše kako bi joj se vratio. Ona nije svesna da se on ne može promeniti i koliko god to obećavao, on će uvek voleti provod, alkohol i žene. To je njegov način života", kaže jedan od komšija u Pećincima gde se u porodičnu kuću sa sinom vratila verenica Darka Lazića.

Ona nije bila raspoložena za razgovor, a sa sinom Aleksejem vraćala kući od komšinice. Sve vreme je ljubila mališana, koji se smejao i nešto pričao mami. Komšije kažu da je Marina posvećena majka, ali i da još uvek voli Darka.

"Marina nije bila sa Darkom zbog novca jer su i njeni imućni, ali da ju je privukao glamur javnog života to je tačno. Ipak, nije razmišljala da sve medalja ima dve strane. Ona misli da će opametiti Darka, te da će od njega napraviti porodičnog čoveka, što nije moguće", kaže jedan od njihovih prijatelja u obližnoj kafani i dodaje:

foto: Instagram

"Darko sada uživa sa novom devojkom, ali je pre toga nudio Marini da sa sinom dođe u Nemačku da žive zajedno. Sa druge strane Marina bi da ga smiri, što nije moguće. On je čitav život takav i to se na duge staze neće promeniti. Voli on nju još uvek iako ima tu devojku, ali ona ga sada kulira. Što bi ovde seljaci rekli 'drži ga na uzici'. Dobra joj je ta taktika, izlazi kako bi ga napravila ljubomornim i uspeva joj, ali to na duge staze 'ne pije vodu'. Može ona njega da ucenjuje tako što neće da se vrati kod njega u kuću, i time da ga natera da se malo uozbilji, ali to ne može doveka."

Prema rečima meštana iz Brestača i Pećinaca, Marina i Darko se viđaju zbog sina.

"Ona čak odvodi dete i kod njegovih u kuću kako bi se igrali sa njim. On dolazi kod nje, ali ne ulazi u kuću već ona sa sinom izađe pa odu negde zajedno kolima. Ne znam šta se dogodilo sa tom novom Darkovom devojkom. Koliko će to da traje ne znam. Svadba koju su planirali je na pauzi, ali se sa takvim ljudima nikada ne zna", kaže izvor.

foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

Kurir.rs/Blic

