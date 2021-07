BILO JE SAVRŠENO! Didi Džej otkrila detalje sa KRŠTENJA NASLEDNICE, progovorila o sestri Jeleni i osvrnula se na HEJT KOMENTARE!

Nakon što je krstila ćerku i tom prilikom upriličila gala proslavu u jendom prestoničkom lokalu, Dijana Janković poznatija kao Didi Džej otkrila je detalje sa proslave krštenja svoje ćerke Dajane.

- Nisam želela preveliku zabavu, u jednom restoranu smo organizovali za porodicu i prijatelje, bilo je savršeno, imali smo veliku tortu - priča Dijana pa dodaje:

- Ja sam inače jako skromna osoba, privržena svojoj porodici i prijateljima. Proslava je bila stvarno skrona u krugu prodoice.

Međutim, publika i mediji Dijanu nisu upoznali kao skromnu devojku, te je ovom prilikom komentarisala izjavu ''Ako vam je vruće - kupite jahtu!''.

- Ja to nisam ni rekla, pre 5-6 godina se provlačila moja fotografija na tviteru sa tim opisom. Jedan novinar me pitao da to izgovorim. I bilo mi je simpatično pa sam kroz šalu usvojila to i rekla ''Ako vam je vruće, kupite jahtu''. Ne znam zašto to ljudi rade, montiraju moje izjave i izokrenu. Ljudi mnogo pričaju i pišu o meni. Pisalo se i o mom liftu u kući. Ja sam najnormalnije odgovorila na pitanje šta imam u kući. Međutim, počeli su da me ismevaju na osnovu toga - priča Didi.

Osvrnula se i na svoj, kako kaže, vrtoglavi uspeh u svetu.

- Ljudi ranije nisu mogli da prihvate moj rad jer sam bila drugačija i gurala ka svetskom nivou jer se ovde uklapaju u jedan koncept. Ne mogu da shvate te stvari, ali kako godine prolaze, podržavaju me i ne dobijam pogrdne poruke. Ja zapravo nisam otkrila ni deo toga što sam uradila u Americi, ali kad sve to izađe biće veliki bum. Ovde se pojavljuem po televizijama jer mi je dosadno. U Americi mnogo radim, a kad sam u Srbiji odmorim se. Ovde se pojavljujem čisto iz hobija, a i fanovi mi mnogo pišu, kažu da sam najpoznatija srpkinja koja je uspela u svetu - priča Jankovićeva u emisiji "Premijera-vikend specijal".

Ovom priliom otkrila je kakva je majka.

Ja sam jako pažljiva i brižna majka, imam dve dedalje, ali uvek sam tu. Kada dođem na snimanje one je pričuvaju na kratko. Spremam joj kašice, ona voli sve da jede. Putuje sa nama. Trudim se da izgleda kao ja, da je stilizujem. Jako mi je bitno da to bude kvalitetno za njenu kožu, nosi sve brendove. Dobija dosta skupocenih haljinica, tako da ja retko šta i kupujem za nju.

Otkrila je i zašto njena sestra Jelena Janković nije pristustvovala gala proslavi.

- Dobili su poziv, ali nije mogla da ostavi svoje dete i dođe na proslavu. Uvek smo bile u odličnim odnosima, ali ja sam uvek bila žrtva medija. Sada sam kopletna ostvarena žena, jer imam i karijeru i muža i dete - zaključila je Didi Džej.

Mnogo se spekuliše o njenim foloverima na Instagramu, te je mnogi prozivaju da su lažni, a evo šta ona ima da kaže na tu temu.

- Mislim da imam malo folovera, za Ameriku je to ništa, trebalo bi d aimam na desetine milona. Šeruju me mnoge zvezde u Americi, gej populacija me šeruje dosta i moj tim. Čujem se sa mnogim svetskim imenima, oni su jako družoljubivi. Upoznala sam Fifti Senta, čujem se sa stilistom od Bijonse, nisam znala da su tako prizemni.

