TEU TAIROVIĆ FINANSIRAJU ŠKLAJARCI: U pevačicinu karijeru ULOŽILI 170.000 evra!

Iako je do pre mesec dana bila poznata kao učesnica u jednoj od prethosnih sezona "Zvezdi Granda" u usponu, Tea Tairović konačno je dočekala svojih pet minuta nakon što je snimila hit "Hajde". Da joj karijera krene uzlaznom putanjom brzinom svetlosti pomogli su joj, kako tvrde izvori bliski njoj, Škaljarci koji su otkupili pevačicin ugovor i u nju uložili oko 170.000 evra.

foto: Printscreen/Instagram

Otkako je snimila poslednji singl, Tea je postala jedna od najtraženijih pevačica u Srbiji, a naredna dva meseca ima nastupe širom Evrope, i to svako veče. Da joj sve to nije palo s neba i da nije slučajno ubola hit i postala popularna, govori informacija da se Tairovićka pre nekoliko meseci upoznala sa jednim pripadnikom škaljarskog klana i ubrzo je otpočela vezu s njim. Kako bi joj pomogao da se progura i da se za nju dalje čuje, on je potegao svoje izvore, te s prijateljima iz klana odlučio da u nju uloži veliku svotu novca.

foto: KurirTV, Printscreen

Prva stavka koja je morala da bude rešena jeste raskid ugovora sa dotadašnjim menažerom koji je pomogao Tei da snimi duet sa Šabanom Šaulićem. Njemu je Škaljarac platio veliki iznos kako bi zakonski oslobodio Tairovićku njegove nadležnosti, a potom krenuo da radi s njom.

foto: Kurir televizija

Kako naš izvor blizak Tairovićki kaže, tada su krenuli u potragu za hitom koji bi je proslavio i vinuo u zvezde, što su na kraju i uspeli. Tekst za pesmu "Hajde" je napisala Sanja Vučić uz Teinu pomoć, a muzika koja je prati je uzeta iz jedne albanske pesme. Tu su imali problem jer nisu mogli da dobiju dozvolu za korišćenje muzike, pa su i tu reagovali Škaljarci i platili 10.000 evra izvođaču iz Albanije.

foto: Kurir televizija

Teini prijatelji iz Crne Gore su uložili novac i u spot koji je jedan od najgledanijih na Jutjubu ovog leta, a kako je i sama pevačica najavila, sprema još jednu pesmu svojim fanovima. I za to su se Škaljarci pobrinuli i investirali u novi singl, za koji mnogi veruju da će biti pravi bum.

Suma sumarum, za otkup ugovora, nove pesme i spotove, ekipa iz Crne Gore je uložila oko 170.000 evra, što će im se isplatiti jer su uspeli da joj dignu cenu na čak 5.000 evra po nastupu, a tu je i pozamašni bakšiš koji dobija, a i mediji danima bruje o njoj. Njena tarifa je sada znatno skočila, posebno nakon porno snimka, pa će im Tairovićka vrlo brzo vratiti novac koji su uložili u nju.

Kao što smo i spomenuli, Tea ima nastupe svakog dana u mesecu, pa će lako da ispoštuje dogovor sa klanom i da im od svakog odrađenog koncerta davati procenat, a kako tvrdi naš sagovornik, ona veruje da će isplatiti dug u roku od godinu dana ako nastavi ovim tempom.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Teom, ali ona nije odgovarala na naše pozive i poruke.

foto: Pritnscreen

Ekipa Kurira

