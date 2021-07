DARKO LAZIĆ SE SELI U ŠVAJCARSKU ZBOG UNOSNOG BIZNISA! Ostavlja verenicu Marinu, a evo šta je rekao o NOVOJ DEVOJCI!

Folk pevač Darko Lazić ponovo je u centru medijske pažnje. Neprestano se piše da se seli iz Srbije, da ima novu devojku, ali i da želi pomirenje sa bivšom verenicom.

Odgovore na sva aktuelna pitanja potražili smo upravo od Lazića.

- Selim se u Švajcarsku i nadam se da će to biti nakon što prođe leto, jednostavno želim da pokrenem gore posao. Ne bežim ni od koga, samo želim da poboljšam svoj život. Plan mi je da otvorim restoran. Što se tiče emotivnog stanja, zadržao bih to za sebe. Što se tiče mog odnosa sa Marinom, ne bih tu puno pričao, u ok smo odnosima. To je naša stvar. - rekao je pevač.

