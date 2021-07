ŽIVIM KAO GROFICA, NE VOLIM MLAĐE, ALI VOLIM DA PALIM! Zorica Marković odgovorila na PROVOKATIVNA pitanja koja zanimaju sve!

Zorica Marković važi za ženu bez dlake na jeziku i zbog toga je narod voli. Svoje stavove javno iznosi i ne libi se da kaže ono što joj je na umu.

Nikoga ne štedi, zbog čega je mnoge koleginice ne vole i plaše je se. Zorica je ekskluzivno otkrila da estrada treba da se spremi jer uveliko radi na knjizi koja će po svemu sudeći otkriti mnoge tajne domaćeg džet-seta.

foto: Printscreen

Kada će vam izaći knjiga?

- Aca Lukas me je preduhitrio sa svojom knjigom, pa čekam da prođe malo vremena i da ljudi prvo pročitaju nju. U mojoj knjizi će biti otkriveno sve ono što estrada taji.

Je l’ to znači da estrada treba da se plaši?

- Pisaću samo istinu. Moj staž na javnoj sceni je dug 40 godina i tu neće biti ni zadrške ni zaprške. Ne plašim se da objavim imena, tako da neću koristiti pseudonime.

Zašto stalno prozivate kolege?

- Da se razumemo, ja njih ne mrzim niti mi smetaju, međutim jako ih dobro poznajem, pa mi smeta kada se foliraju. Mi jesmo javne ličnosti, poznati smo, svi smo uspeli, svi imamo para, skućili smo se, ali čemu taj lažni moral i maske koje pojedinci nose?

foto: Kurir Televizija

Vaš ljubavni život je oduvek bio interesantan javnosti, da li ste zaljubljeni?

- Nisam zaljubljena, volim jednu džukelu. Tako mu tepam od milošte, a inače je fin gospodin.

Volite li mlađe frajere?

- Volim do mojega! Šta da radim sa mlađim muškarcem, kome to treba? Ja sam ceo život okružena mlađom generacijom i možda nas zato povezuju, a ljudi nisu svesni da se nama samo poklapaju energije i duh koji ja nosim. Nisam pedofil, ali volim da palim ove naivne što veruju u to. A i ove koleginice što vole mlađe budu ljubomorne, još im ja malo ubacim crva, pa one izgore od ljubomore (smeh).

Da li ste "puni kao brod"?

- Dosta zarađujem, ali dosta i trošim. Šta treba, da čuvam pare u slamarici? Šta će mi takav život? Honorare koje sam dobila od "Zadruge" potrošila sam, uložila sam u nekretnine koje izdajem i živim kao grofica!

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/Alo

Bonus video:

03:38 NAJEMOTIVNIJA SCENA IKAD U FINALU ZADRUGE! Zorica došla po Milicu Kemez, hoće da joj PRUŽI DOM: Daću joj sve, nema ko da je sačeka