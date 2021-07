OVO JE RESTORAN U KOJEM POBEDNICA ZADRUGE RADI 30 GODINA Vlasnik Nenad: Nadicu sam hteo da je OTPUSTIM, ali sam joj ipak DAO ŠANSU

Svima je već dobro poznato da je Nadica Zeljković, pobednica "Zadruge 4" i majka Kije Kockar, provela ceo radni vek u jednoj kafani u Zrenjaninu i da planira da nastavi tamo da radi iako je novcem od trijumfa obezbedila sebe. U pitanju je lokal u kojem je ona počela da radi pre tačno tri decenije. Vlasnik restorana i Nadičin poslodavac Nenad Cvijanović nikada nije želeo da se eksponira u javnosti, niti je dozvoljavao da mediji fotografišu njegov objekat i njega. I mi smo ga uz veliku muku ubedili da nam dozvoli intervju. Cvijanović nam je ispričao sve o dugogodišnjoj saradnji sa Zeljkovićkom, a otkrio je i da je imao nameru da je otpusti pre 25 godina.

- Zvanično, Nadica je i dalje moj radnik. Kada je odlazila u "Zadrugu", mi smo se dogovorili da je sačekam i to je tako. Ni ona ni ja nismo znali koliko će ostati, mesec ili dva, ili čak devet. Ona kod mene radi 26 godina i vrata ove kuće su joj uvek otvorena. Da li će se ona vraćati na posao ili neće, to je na njoj da odluči. Čuli smo se, dolazi tokom nedelje u Zrenjanin, pa ćemo da sednemo i da se dogovorimo. Iskreno, ne verujem da će se vratiti, malo mi je nerealno posle pobede u "Zadruzi". To je moje slobodno razmišljanje, ona sada postaje medijska zvezda. Ovde je uvek dobrodošla, štaviše, ona meni treba.

Kako je počela vaša saradnja s Nadicom?

- Pred ulazak u "Zadrugu" ona je proslavila 30 godina rada u ovom objektu. Vlasnik koji je držao restoran pre mene je nju zaposlio. E, ovako, odmah da vam kažem, a to i ona zna, da sam se ja pitao, Nadica ovde ne bi radila. Moj kum, koji je tada bio vlasnik, insistirao je da ona radi, a ja sam vodio posao. Želeo sam više mušku ekipu konobara. Posle nedelju dana rekao sam kumu da to tako neće ići i da zahtevam da ona ode, ali on to tada nije dao. Međutim, Nadica je nekako vredna žena, veliki borac i brzo sam uvideo da je kum ipak bio u pravu.

Kako komentarišete njeno učešće u "Zadruzi"?

- Ne bih ja to puno komentarisao, nije pobedila u kvizu znanja nego u rijalitiju. Ali mi je drago da je pobedio neko normalan, a ne starlete. Ono što je ona tamo pokazala, takva je i ovde. Ima taj svoj stav, verovatno zato što se dosta namučila i borila u životu. Drčna je, otresita, kaže uvek šta misli. Kako i sama priznaje, ona je muško za neke stvari, imala je uvek tu distancu i nije imala velikih problema s gostima. Da li ste se nekada posvađali s Nadicom?

- Pa to nisu svađe bile, naravno da smo imali mi svoje situacije. Dešavalo se da imamo potpuno drugačije mišljenje, ali ipak sam ja gazda, pa njoj bude malo krivo što nije po njenom. Navikla je i voli, kao i svaki čovek, da bude po njenom, ali nisam ja Ša (smeh).

Kad ste već spomenuli Nenada Aleksića, kako komentarišete taj odnos?

- Ona je rekla svoj stav, rekla bi ga svuda, da nije rijaliti, mislim samo da mu ne bi sela tako na glavu. Dečko se zaljubio, znam da su njena načela takva kakva je zastupala tamo.

Šta je ono što biste najviše zamerili Nadici i čime vas je pozitivno iznenadila?

- Nemam šta da joj zamerim, ona je pokazala da je baš to što jeste. Eto, jedino ako je nekoga uvredila ili opsovala, to ne podržavam. Posle 26 godina meni je bitno da se nisam razočarao, predstavila se u pravom svetlu. Bila je više nego korektna i dostojanstvena. Iskren da budem, ja ne znam kako bih to sve izdržao, do neke granice bih trpeo, ali nema šanse da bih mogao do kraja da ćutim na neke onakve uvrede. Ono u šta ja nisam verovao, da to tako kažem, jeste da će ona pobediti. Čak ni pred sam kraj nisam bio siguran u to jer ona je jedna normalna žena, a svi znamo kakav profil ljudi pobeđuje u rijaliti šou programima.

Kako su gosti koji su je zapamtili kao konobaricu komentarisali njeno učešće u "Zadruzi"?

- Iskreno da vam kažem, 90 posto gostiju je pozitivno reagovalo jer je ona to što jeste, e sad, tih spornih 10 posto je mentalitet našeg naroda. Mislim da su to više komentari iz ljubomore nego realni. Bilo je tu dobacivanja "šta će ona tamo", ali verujte mi, to je toliko mali broj ljudi da je nebitno. U slučaju da se ne vrati da radi, koja uspomena na nju će ostati u restoranu? - Ona je obeležila ovo mesto definitivno. Kada se organizuje bilo koji događaj, ona je bila zadužena za dekoraciju. Evo, ova dekoracija sa suncokretima u sali je njenih ruku delo i to stoji tako i ne planiram da ga menjam.

foto: Nikola Anđić

Komšije oduševljene pobedom Čekamo Nadicu da dođe iz Beograda Ekipa Kurira juče je posetila Zrenjanin, rodni grad Nadice Zeljković. Najpre smo otišli do zgrade u kojoj ona živi i gde je podigla svoju ćerku Kristinu Kockar. U stanu na četvrtom spratu Nadica boravi sa svojom majkom Marom, koja nam nije otvorila vrata, verovatno zato što je stara i bolesna pa se plaši virusa. Kako su nam komšije rekle pre odlaska u rijaliti, Nadici je bilo najbitnije da obezbedi da neko vodi računa o majci. Zeljkovićeva još nije došla u svoj stan, nego je ostala u Beogradu zbog obaveza koje ima oko snimanja emisije, ali i da bi se testirala i bila potpuno sigurna da je zdrava pre nego što se desi susret s majkom. - Nadica hoće da se testira i dobro proveri svoje zdravstveno stanje kako ne bi ugrozila majku jer je ona već stara, Mara je polupokretna žena i razumem da je čuvaju od svega. Nadica je jedna divna žena, veoma prijatna, i na pijaci i u radnji, ali i tokom šetnje uvek mahne i ljubazno se javi. Veliki je borac, samohrana majka, ceo život radi da bi nešto postigla, zaslužila je ovo. Drago nam je što je baš ona pobedila. Ona je prava žena iz naroda, ponosni smo što je iz Zrenjanina i što je još jedna naša sugrađanka odnela pobedu - rekli su nam Zrenjaninci. foto: Nikola Anđić

kurir.rs/ Ana Denda / Foto: Nikola Anđić

