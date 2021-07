OVO NISMO OČEKIVALI OD REPERA! Gastoz ne može bez žena, sad navalio na lutku! KAD NEMA RIBA ON SE SNAĐE!

Nenad Marinković Gastoz se ne smiruje. On bez žena ne može, pa i kad ih nema u njegovoj blizini, on se snađe. Makar to bila i lutka!

foto: Privatna Arhiva

Jedan od pobednika "Parova", koji gradi muzičku karijeru, na snimanju spota za pesmu "Njami, njami", nastalu u saradnji s grupom 2 L, bukvalno je navalio na lutku. Kad je video da na njoj nema ničega, odmah se ponudio da je obuče.

foto: Privatna Arhiva

Ali u seksi veš! Izabrao je crveni bodi i krenuo da joj ga navlači. Usput je pipao plastične grudi i dobacivao da su čvrste jer je sigurno stavila silikone, a onda pokazao da je, osim svlačenja, stručan i da obuče neku ženu. Sve ovo je bila njegova šala kako bi snimanje kadrova prošlo u što boljoj atmosferi.

foto: Privatna Arhiva

Kurir.rs Lj.S.

