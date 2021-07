VODITELJ SE SKINUO U 5. DECENIJI I POKAZAO MIŠIĆAVO TELO! Slavko Beleslin se NAPUCAO, a ovako uživa pored verenice nakon RAZVODA!

Voditelja Slavka Beleslina krije svoj privatni život daleko od očiju javnosti, te ga retko možemo videti u opuštenim izdanjima.

Međutim, sada je napravio izuzetak i na Instagramu je objavio fotografije iz Grčke gde trenutno letuje.

Naime, on je pokazao kako izgleda kada se skine, a mnogi su prokomentarisali da izgleda savršeno, s obzirom da ima 47. godina.

"Moja prva i poslednja ljubav", napisao je voditelj misleći na plivanje i izabranicu Milijanu, s kojom je započeo vezu posle burnog razvoda od supruge Ive s kojom je bio u braku šest godina.

Podsetimo, njih dvoje su se upoznali pre čak 10 godina. Kako ističe, iako se ona javno ne eksponira - to uskoro i promeniti, a onda je spomenuo i urednicu koja ih je spojila tako što je nju poslala da urade intervju.

"Imam neki osećaj da će se to promeniti i da ćete je viđati češće. Varnice koje su bljesnule tokom jednog intervjua pre više od 10 godina preživele su sve to vreme neugašene i ispostavilo se da je naš Amor bila urednica koja ju je jednog prolećnog dana poslala da uradimo intervju. Nekada sasvim obični dani i sasvim obične odluke menjaju sudbine. Ni danas ne znam čija je to odluka bila, ali iskreno uživamo u njenim plodovima svakoga dana", rekao je Beleslin i dodaje da i nakon ljubavnog kraha nije izgubio veru u brak.

