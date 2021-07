LETO NA MORU: Hoteli u Crnoj Gori od 349€ za 7 polupansiona

Budva je dobro poznata i kao prestonica koja je oduvek privlačila one koji obožavaju provod, zato je i najverovatnije najposećeniji grad. Međutim, zanimljiva je i porodicama sa decom, jer postoje hoteli prilagođeni njihovim potrebama. Na oko 50m od plaže, u centru mesta Budva, smešten je hotel Slovenska Plaža 4*. U ovom hotelu dvoje dece do 10 godina imaju besplatan smeštaj. Smeštajne jedinice hotelskog resorta Slovenska Plaža raspoređene su u dve kategorije 3* plus i 4* . Hotelski kompleks čini 10 vila : 4 vile kategorije 4* i 6 vila kategorije 3* plus.

Slobodnih termina za boravak na 7 i 10 noći ima u agenciji “Travelland” od 31.7. po najnižoj ceni od 389 evra.

foto: Promo

Još nižu cenu za boravak na 7 noćenja (od 349 evra) i to već od 24.7. ima prelepi hotel u mestu Bijela - Delfin Bijela 4*. Sa sopstvenom plažom i pogledom na Bokokotorski zaliv od kojeg zastaje dah, hotel predstavlja odličan izbor za odmor. Moderno opremljene i komforne sobe, bazen i salon lepote, kao i mini klub za najmlađe, učiniće boravak izuzetno prijatnim.

foto: Promo

Brojni zalivi, duge plaže i male peskovite uvale krase primorsko mesto Petrovac kojeg odlikuju i izuzetni hoteli. Upravo takvi se nalaze u ponudi agencije “Travelland”. Svaka preporuka odnosi se na hotel Castellastva 4* koji ima svoju mediteransku priču. Četiri decenije turizma ostale su upakovane i očuvane u iskustvima i sećanjima mnogobrojnih turista koji su sa uživanjem odmarali u Castellastvi.

Napravite i vi svoju priču ovog leta. Castellastva nudi intiman odmor koncipiran po želji gosta. Slobodna mesta su na raspolaganju od 31.7. a cena za 7 noćenja iznosi 417 evra (usluga je polupansionska).

Termini u avgustu na 7 i 10 noći: 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 25, 28, 30.8.

foto: Promo

Još jedan hotel koji pruža gostima mir i uživanje među 140 stabala svetog drva masline starih preko 400 godina, je hotel Vile Oliva 4*. Hotelsko turistički kompleks Vile Oliva nalazi se na samo 80 metara od gradske plaže. Hotel poseduje standard, superior sobe i apartmane u centralnoj hotelskoj zgradi i vilama, a slobodnih mesta ćete naći od 7. avgusta. Najniža cena za boravak od 7 noćenja je 529 evra po osobi.

O svm hotelima u Crnoj Gori se možete detaljno raspitati i rezervisati neki od njih na adresi Dobračina 43 u Beogradu. Agencija “Travelland” otvara svoja vrata svakog radnog dana od 9-20h, subotom od 9-16h, ali i nedeljom od 10 do 17 časova. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.