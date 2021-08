BEKVALČEVA PROGOVORILA O BIVŠEM MUŽU DAČI IKODINOVIĆU! Otkrila koja je njihova ZAJEDNIČKA tema, a ovo joj je od NJEGA POTREBNO!

Pevačica Nataša Bekvalac (40) otvoreno je progovorila o bivšem mužu Danilu Daći Ikodinoviću.

Osećate li nepravdu što se o vašim brakovima toliko priča?

- Ovo pitanje me upravo podsetilo na detinjstvo, kada neko napravi glupost (to sam bila uglavnom ja), pa budem otkrivena, a ostali koji su isto to radili ne budu. Nikad nisam volela one koji upiru prstom i viču: “I on je, i on je!” (smeh). Valjda postoje razlozi zašto se u nekog upire prstom u nekog ne, ko će ga znati (smeh).

Vaš bivši suprug Danilo Ikodinović, iako prilično plah čovek, o vama u javnosti priča sve najbolje. Koliko je potrebno vremena da prođe da se posle teškog razvoda dođe do tog stadijuma?

- Poznajući njegovu preku prirodu, čudi me da uopšte priča o meni (smeh). Šalu na stranu, od trenutka našeg razvoda pa do danas, jedina naša zajednička tema i ono što nas spaja jeste naše dete. Na Hanu sam posebno ponosna, na sve ono što jeste i u kakvo žensko specijalno biće se razvija. Verujem da Danilo lepo priča jer na mene gleda kroz ulogu Hanine mame. Od njega uživam poštovanje i to je jedino što mi je potrebno da bih sa svim svojim kapacitetima i ljubavlju odgajala naše dete.

Hana je ušla u godine kada su došla na red i prva zaljubljivanja. Imate li strah od toga?

- Nemam strahove, imam samo mnogo strpljenja, razumevanja, nežnosti i osećaja za svoju decu. Svaka od njih imaće svoj put, a ja znam da ću im uvek biti podrška, njihova kuća i njihova mama.

