ŽELI BAHAT HONORAR I ROBA U ZADRUZI 5! Optužena je za proneveru novca u Hrvatskoj, a VAMPIRICA bi sad da se skrasi u ŠIMANOVCIMA!

Olja Einfalt Mihovilović, rijaliti zvezda iz Hrvatske, poznatija kao Vampirica otkrila je da je u pregovorima za ulazak u “Zadrugu 5”. Njene kontroverzne izjave i performansi su nešto zbog čega je na društvenim mrežama mnogi prate.

Ona je sada za medije progovorila o svom životu.

- Završila sam Akademiju primenjenih umetnosti u Beogradu, gde sam i rođena. Jedno vreme sam živela kod ujaka jer mi je majka bila razvedena, tako da joj je bilo teško sa mnom. On nije imao dece, izveo me je na pravi put, dao mi je radne navike. Nakon akademije sam se vratila u Split i osnovala porodicu i imam svoj brend. Jaka sam na Instagramu na TikToku, ljudi vole da me prate jer sam nepredvidiva.

Kako je došlo do toga da proglasite sebe za Vampiricu?

- To znači da se ruše sve barijere, godina pre svega. Svi smo jako opterećeni godinama. Kad si mlada majka ne smeš nositi kratku suknju, kad si žena ne bi smela ovo, kad si stariji, već je glupo upisati novi fakultet i promeniti posao i tako dalje, stalno smo ograničeni i sputani sa tim koliko imamo godina. Naš svet je postao svet vampira i svi se nekako borimo za nadmoć.

Govorite kako imate roba koga uvodite u rijaliti?

- Jedna Vampirica mora imati jednog roba, mora imati sluge. Ja još uvek nisam potpisala ugovor za „Zadrugu“ u pregovorima sam. Bila sam na razgovoru, al neke stvari su još ostale nedorečene. Ja sam htela da u vilu uvedem i svog roba. On mora samo da me sluša i da radi one stvari koje ja ne volim da radim, da mi pospremi krevet, napravi hranu, da me sluša, da mi služi. Ja sa robovima ne spavam, ne vodim ljubav.

O kolikom honoraru za ulazak u „Zadrugu“ zapravo pregovarate?

- Moj honorar iznosi dve, do tri prosečne plate na nedeljnom nivou, ali sam tražila i neke druge uslove da bih mogla živeti na svoj način.

Da li ste slobodni ili zauzeti?

- Muž mi je preminuo pre par godina i nakon toga sam se jako promenila. Vrlo sam emotivna osoba i nepredvidiva sam. Kada se dese tragedije, onda sve ono što je u tebi izađe napolje.

Protiv vas se u Hrvatskoj vodi postupak za proneveru novca, o čemu se tu zapravo radi?

- Suprug i ja smo imali ogromnu firmu. Imali smo našu proizvodnju odeće i franšize u Kopengagenu, Bosni. Šili smo u Italiji, a proizvodnju smo nakon toga krenuli u Kini. U momentu svetske ekonomske krize koja je zahvatila sve nas 2008. došlo je do toga da su nam banke u jednom momentu blokirale sredstva za isporuku kontejvera, naše prodavnice su u momentu ostale bez tekstila i došlo je do minusa u firmi. Troškovi su morali da se isplate, a mi ih nismo mogli pokriti. Na kraju smo stanove naših roditelja založili za firmu da bi je spasili. Ustvari firma je pojela sav taj novac, troškovi firme su jednostavno istopili ceo taj kapital i mi smo izašli sa jako velikim minusima. Mi nismo uzeli nikakav novac za sebe, mi smo izašli sa neverovatnim minusima. Moj muž je zato i umro jer je založio stanove roditelja i njegova majka je dospela na ulicu zbog toga. On se zbog toga jako grizao. Nervirao se i zbog toga što je propala firma koja je 20 godina uspešno poslovala, imali smo preko 100 radnika. On se nakon toga povukao u sebe, kao da se hteo razboleti. On je onda dobio karcinom i umro za godinu dana. Ostale smo naša ćerka Paula i ja. Ja sam tužena, jer sam bila direktor firme, ja sam bila odgovorna osoba, a moj suprug se bavio finansijama i vođenjem firme. Mi nismo napravili nikakvu akciju da izvučemo, novac jer novca nije bilo, mi smo čak založili za firmu i stanove, ali eto to sve treba da se dokaže. On je uprocesu umro, na sudu je hteo da da izjavu da je on vodio firmu, ne ja. Država nas je tužila.

Kako onda vaša ćerka studira u Londonu?

-Paula je podigla kredit Evropske Unije i taj kredit će isplaćivati kad završi školovanje i dobila je stipendiju od Aleksandra Mekvina. Ona je predala svoje radove i od njih dobija 6000 funti godišnje i na takav način studira. Ona je sama isfinansirala svoje studije, radila je u kafićima, klubovima, kad nema obaveza. Ona mi je velika podrška u životu.

Ko vam je od novih učesnika u „Zadruzi“ interesantan?

- Miki Đuričić. Deluje mi kao vrlo inteligentan i pošten čovek.

Ljubav u „Zadruzi“?

- Zašto ne. Stvari se jednostavno dese. Ja sam osoba koja je emotivna i ako mi se neko dopadne vrlo rado bi mu se napila krvi.

