PAVLOVIĆEVA RATUJE SA URAGANKAMA?! PEVAČICA PRIZNALA GDE LEŽI PROBLEM: Imaću mnogo toga zanimljivog da kažem!

Milica Pavlović progovorila je o tome da li ima sukob sa članicama grupe "Hurricane", pa šta stoji iza svega.

Pevačica često naziva sebe "krvavim radnikom", a sada je objasnila i zbog čega.

- Ja to sebi govorim stalno! Bavila sam se glumom u tom vakum periodu u kom smo se svi susreli sa kovidom i celim haosom koji je izazvao. Imam zaista dobre, vredne, radne i poštene prijatelje oko sebe koji stalno i kada ja možda odustanem od neke svoje zamisli, dođu i kažu mi: “Jesi ti normalna, pa ti sve možeš!” Nabroje mi šta sam sve uradila i šta ću tek uraditi, kažu: 'Vidiš li gde si bila tad, gde si sad?' Stalno nekako jedni druge podržavamo i tako idemo napred - priznaje pevačica koja se nikada nije stidela što je u prestonicu stigla iz sela, koje je stalno isticila.

- Pa kud ćeš veće sreće i primera: Ka, dete sa sela danas glumim, pevam, zaštitno sam lice brendova, dizajniram garderobu, mogu sve, e to je poruka! Možeš sve! Ponosna sam. Bitna je ta podloga i da čovek ne dozvoli da ga neko iskvari kaže Milica.

Mnogi komentarišu da je ne taguju devojke iz grupe "Hurricane" kada obuku modele iz njene kolekcije.

- To je bila goruća tema u firmi Biljane Tipsarević i mene, ali Biljana je imala sreću da je otišla na put. Sačekaj da se vrati ona i verujem da ću i te kako imati štošta zanimljivo da kažem. Tu devojke nisu ništa krive, znam da me vole, kao i ja njih. Zaista sam ih bezuslovno podržavala na Evroviziji, generalno ih mnogo volim. Prošle godine su bile gošće na mom rođendanu, ali ovo je tema za zaposlene u mojoj firmi i sigurna sam da me sa nestrpljenjem očekuju - istakla je Milica.

