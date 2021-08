ON NIKADA NIJE BIO MOJA NAJVEĆA LJUBAV! Kaja Ostojić je njega volela u RIJALITIJU, a posle 13 godina otkrila VELIKU tajnu o njima

Pevačica Kaja Ostojić otkrila je kako se snalazi u ovim teškim momentima praćenim pandemijom, u čemu pronalazi inspiraciju, o skandalu sa navodnim eksplicitnim snimkom, progovorila o staroj ljubavi, ali i priznala da li bi se za adekvatan honorar pridružila rijaliti programu.

foto: Kurir televizija

Kako pronalaziš energetski efikasno gorivo koji te vozi napred u realizaciju svega što zamisliš?

- Moje najbolje gorivo je uvek bilo na privatnom planu. Lepe stvari se dešavaju, hvala Bogu, i u životu moje ćerke pa me to dosta ispunjava. Od skoro imam i na poslovnom planu oko sebe ljude koji znaju šta rade i sa kojima delim zajedničku viziju i cilj tako da sam u poslednje vreme dosta motivisana da radim. Takođe, redovno se bavim i sportom, hranim se zdravo i radim na tome da izvučem maksimum svojih kapaciteta u svakom smislu, rekla je za espreso.

Pre nekoliko godina internetom je kružio eksplicitni snimak za koji se tvrdilo da si ti u njemu. Da li zaista u telefonu imaš nešto što bi moglo da te diskredituje ili da ispliva od strane tvojih bivših momaka?

- Što se tiče snimaka, mogu samo da vam dam informaciju iz prve ruke je da ni na jednom snimku nisam ja. To sam više puta demantovala i nije mi teško da to opet učim baš sada.

Da li bi ušla u rijaliti za dobru sumu i kako bi se snašla?

Iz ove perspektive jako teško, šanse su gotovo nikakve i ne postoji ta suma za koju bih skoro godinu dana bila u rijalitiju.

Važiš za jednu od najlepših pevačica na estradi, kako uspevaš da iz godine u godinu izgledaš odlično?

- Imam dosta dobru genetiku i što sam starija sve više pazim šta jedem i kako to utiče na moju kilažu. Trudim se da se redovno bavim sportom, da pijem dosta vode što mi nije baš lako ali radim na tome. Volim duže da spavam, i mislim da je san jako važan za zdravlje i lepotu. Najmanje 8 sati sna mi je potrebno da bih mogla normalno da funkcionišem. Od skoro se hranim vegeterijanski, meso i mlečne proizvode ne jedem uopšte i tako mi prija za sada, sto ne znači da se to neće promeniti jer ja stalno nešto menjam kad je režim ishrane u pitanju, slušam svoje telo i mislim da je tako najbolje.

foto: Printscreen

Nakon ljubavi sa reperom Đorđem imala si nekoliko propalih veza. Da li je on bio tvoja najveća ljubav i nakon njega nisi uspevala da nađeš srodnu dušu?

- Nisam sigurna na kog Đorđa mislite, ali ako je u pitanju Sky Wikluh…pa ljudi to je bilo pre 15 godina, u “prošlom zivotu” da tako kažem. Apsolutno nema govora o tome niti razloga da se to navodi kao moja “najveća ljubav” jer je to jako daleko od istine. Oboje smo tada bili klinci i zajedno prosli kroz taj rijaliti u kojem smo bili, i nakon toga ostali u vrlo korektnom odnosu.

foto: Printskrin/Jutjub

P0dsetimo, Kaja i Đorđe Miljenović, poznatiji kao Skaj Vikler, otpočeli su svoju romansu u rijaliti programu, VIP "Veliki brat", koji se emitovao pre 13 godina.

Varnice između muzičara sevnule su još tokom rijalitija, a par je nakon izlaska iz kuće nastavio svoju burnu romansu. Međutim, nakon nekoliko meseci zabavljanja, ljubav je pukla, a čini se da su i Skaj i Kaja svoju sreću pronašli sa drugim ljudima.

foto: Dragana Udovičić

kurir.rs/espreso.rs