TEA TAIROVIĆ VRELA I KAD JE OBUČENA! Fotkom iz teretane zapalila Instagram, ZADNJICA u prvom planu! (FOTO)

Pevačica Tea Tairović naprasno je postala popularna, kako zbog hita leta "Hajde", tako i zbog svojih intimnih snimaka koji su nedavno osvanuli u javnosti.

Naime, ona privlači veliku pažnju aktraktivnim izgledom, te je na Instagramu i te kako popularna zbog provokativnih fotografija i video snimaka.

Tea je sada napravila pravu pometnju kada je objavila fotku iz teretane, dok je pozirala u uskim helankama koje su naglasile njene bujne obline.

Ispod Teine objave može se pročitati na desetine komentara koji se tiču njenog intimnog snimka sa nekadašnjim partnerom, koji je završio na sajtovima za odrasle.

Podsetimo, Tea je nedavno istakla da je snimana bez svog znanja, te da je izvesni muškarac iz osvete objavio sporni video.

„Mogu priznati, sa negativnim komentarima se nosim bolje nego što sam očekivala. Mislila sam da neke stvari nikada neću preživeti, ali sada se ne obazirem jer ono što ne vidim, to kao da ne postoji. Ne čitam negativne poruke ili komentare, čim vidim da sadržaj može da me povredi ili iznervira, to preskočim“, rekla je ona.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:44 TEA TAIROVIĆ ZAVRŠILA U BOLNICI! Pevačica se otrovala, AGONIJA TRAJALA 14 SATI: Bila sam slaba, a onda i KOLABIRALA!