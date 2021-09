BIĆE BELAJA! IRMA SEJRANIĆ ULAZI U ZADRUGU DA OTKRIJE AFERU SA TOPALKOM: Rešila da ispriča sve o njihovom odnosu!

Irma Sejranić biće kao učesnik pete sezone Zadruge i pred milionskim auditorijumom otkriće sve o ljubavnoj aferi sa oženjenim Milanom Topalkovićem Topalkom, sa kojim je snimila i duetsku pesmu. Navodno, kako smo čuli, njih dvoje viđali su se tokom njihove saradnje 2018. godine.

foto: Happy screenshot

To je bilo nakon Irminog učešća u Parovima, nakon čega je ona poželela da postane pevačica. Preko menadžera je stupila u kontakt sa Topalkom i on je rado pristao da joj pomogne u karijeri. Duet su snimili, a Sejranićeva je osim te pesme objavila još nekoliko. Ipak, od njene karijere nije bilo ništa, ali zato je uspela da smuva oženjenog kolegu.

foto: Dragan Kadić

Njih dvoje navodno se se viđali neko vreme i to je trajalo sve dok Topalko nije odlučio da ostavi Irmu, iako joj je govorio da je voli i da će s njom ostati do kraja života. To je veoma povredilo Sejranićevu, koja je sad odlučila da uđe u Zadrugu i da mu se javno osveti za to šta joj je uradio.

Do Irme nismo uspeli da dođemo jer, kako smo čuli, ona je već u karantinu pred ulazak u rijaliti. Pozvali smo i Topalka kako bi nam prokomenatarisao priče da je bio u vezi sa dosta mlađom koleginicom.

foto: Damir Dervišagić

- Ne verujem da je ona to rekla. Pa ljudi, gde će ona onako mlada i lepa da bude sa mnom ovako starim i nikakvim?! - kroz smeh je započeo Topalko, pa nastavio: - Mi smo snimili duet 2018 godine, družili smo se, bili smo u istom društvu na javnim mestima mnogo puta, ali nismo bili u emotivnoj vezi - ispričao je pevač za Kurir.

foto: Printscreen/Happy

Irma je ranije bila u vezi sa Bubom Korelijem, a za njihov odnos je rekla da je bio turbolentan i da je trajao oko pet meseci.

foto: Printscreen

Nikada ne priznaje preljubu Sve Topalkove afere Podsetimo, Milan Topalović Topalko važi za jednog od najvećih šmekera na našoj muzičkoj sceni i priča se da retko koja devojka ostane imuna na njega. Poslednjih godina njega su povezivali sa mnogobrojnim ženama, ali je on uprkos svemu uspeo da sačuva brak sa suprugom Vesnom sa kojom ima i ćerku Helenu. Topalko je učestvovao u rijalitiju "Farma1" gde je bio izuzetno blizak sa koleginicom Marinom Perazić, ali je tada zbog prevelike prisnosti bio povezivan i sa manekenkom Sandrom Obradović. Pričalo se da je tada njegov brak bio ugrožen, ali je pevač to demantovao i ne mareći na priče, nastavio da boravi u društvu lepih, ali i mladih žena. Mediji su pisali da je on svoju suprugu varao i sa straletom i go go igračicom Atinom Ferari, a kasnije i sa mladom "Zvezdom Granda" Ljiljanom Savić.

foto: Dragana Udovičić

kurir.rs/Ana Denda

Bonus video:

00:06 HEROJSKI POTEZ ZVEZDE GRANDA Topalko sprečio da vatra iz automobila zahvati zgradu! (VIDEO)