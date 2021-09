VELIKA ISPOVEST MASIMA SAVIĆA: Progovorio o teškom RATNOM PERIODU, potresnoj SUDBINI svojih roditelja i DUGOVIMA!

Masimo Savić progovorio je na mnoge teme iz svog života o kojima do sada nije javno govorio.

- Dugovao sam dvadesetak hiljada evra. Ja taj kredit nisam ni osetio. Finansijski period me je dotakao nešto malo. Dosta sam uštedeo, naučio sam biti stub svoje porodice - priča Masimo.

- Prezirem smrt iz dna duše. Nažalost bojim se da nema život posle ovoga - kaže Savić.

- Italija je moja druga domovina, imam pravo na njihovo državljanstvo, ali ga nisam uzeo. Pre nego što smo otišli u Australiju, bili smo tamo. Majka mi je bila avanturističkog karaktere, pa smo menjali mesto boravka često. Pritom, imam familiju po celom svetu. Bilo mi je jako lepo u Australiji, ali Italija mi je najlepša ipak - priznaje muzičar.

Ovom prilikom otkrio je ko mu je iz porodce bio najveći oslonac, pa progovorio o ranom detinjstvu i roditeljima.

- Prve muzičke trenutke sam doživeo uz tetku Eleonoru. Najveći oslonac u detinjstvu mu je ona bila. Majka je bila majka, ali njena najmlađa sestra je bila moj najbolji prijatelj i ostali smo dobri do danas. Bilo je dana kada su se majka i otac rastali, ali ne toliko teških da bi ostavili traga na meni. Bio sam dosta zreo, znao sam da su stvari privremene. Odnos između mojih roditelja je bio romantičan i turbulentan. Oni su se upoznali kada je on bio slep, pre operacije. Mislili su da neće preživeti tu operaciju, ali jeste. Nije video do 61. godine kada su se upoznali. Uz vrlo jaku dioptriju je progledao i preživeo. Rekao je mojoj majci ''Mogu li ja vas da posetim, kada progledam i da se venčamo'' i tako je i bilo. Rastavila ih je bolest, dijagnostikovali su mu leukemiju, on se uplašio i samo je otišao i umro - kaže Masimo, pa dodaje:

- Samo je otišao. Neko vreme nismo znali gde je. Otkrili smo da živi sa nekom ženom, koja takođe umire od raka. Strašno ga je pogodila ta bolest, mene takođe. Mislio sam da će prebroditi to. Svaki put za moj rođendan je slao poklone limuzinom. Mnogo toga nisam stigao da mu kažem. Bili smo strašno vezani dok je bio tu. Umro je kada sam imao 6 godina, tako da sam tek kasnije od njegovih prijatelja saznao sve o njemu.

- Žao mi je što je bend stao, ali ništa u svom životu ne bih menjao. I najlakše i najteže je bilo sa Arsenom, on je takva intelektualna veličina pored koje ti je najbolje ćutati i slušati i naučiti nešto. Bio je na vrlo visokom intelektualnom nivou. Mnogo sam naučio od njega.

Osvrnuo se i na period rata, pa otkrio šta je naučo iz tog teškog perioda:

- Mnogi su me ujedali, ali sam na cilj došao bez i jednog otkinutog komada. Mnogi su pokušavali da mi stanu na put. Za vreme rata je bilo svakakvih insinuacija. Rat je na mene ostavio dubok utisak. Naučio me je da ne dajem poverenje tek tako i da čuvam svoj mali krug velikih ljudi, to su oni što mi staju u zagrljaj. Moja ćerka, žena i pas. Moja najveća ljubav je moja supruga - zaključio je Masimo u emisiji "Premijera-vikend specijal".

