ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Slatkica zavela bogatog direktora, Cvrcko uhvatio ženu da ga VARA sa Lepim!

Prošla je još jedna nedelja. Bila je burna i prepuna novih saznanja, koja ću sa vama, drage moje abronošice, da podelim.

foto: Kurir štampano

Ne znam kom abru da dam prednost. Ali ajde da krenem od predstavnica sedme umetnosti, da ne bude da estrada uvek ima prednost. Elem, jedna poznata glumica mlađe generacije je prava zavodnica, a predstavlja se kao smerna i fina. Zvaćemo je Slatkica. Godinama je na televizijskim ekranima, a toliko je postala popularna i tražena da je stalno pozivaju na razne događaje i proslave. Prošle nedelje je viđena na jednom kućnom partiju, gde se na iznenađenje svih pojavila s jednim gospodinom koji sedi u direktorskoj fotelji i koji je veoma imućan. Slatkica je, inače, imala veliki broj momaka ranije, ali je volela i devojke. Inače, taj moćnik je trenutno u fazi razvoda, neki kažu zbog nje, a neki kao da je navatao ženu sa mlađim, ko će ga znati, ali pitanje je trenutka kada će oboje završiti na naslovnim stranama. Druga priča ove nedelje odnosi se na dva bračna pevačka para. Oni su bili u velikom prijateljstvu, međusobno su se posećivali, išli na večere i izlazili u provod. Toliko su se gotivili da su se čak međusobno zvali kumovima. E, onda postaje zamršeno kada se kuma zavoli više od rođene žene. Tada nastaje haos. Tako se pevač iz prvog para, zvaćemo ga Cvrcko, počeo zaljubljivati u pevačicu iz drugog para. Nju ćemo zvati Lola. Njih dvoje počeli su sve češće da se druže nasamo, a iz tog druženja javile su se još jače emocije. Cvrckova žena je počela da sumnja i u kola mu postavila bubicu. Nju ćemo zvati Detektivka. Od šoka zbog onog što je čula uspela je samo da pobaca njegove stvari s prozora. Nju je htela da počupa i prebije, ali ju je za sada samo blokirala na svim društvenim mrežama. Cvrcko je već danima zove i moli da popričaju kako se u medijima ne bi pročula priča jer bi to ugrozilo njegovu reputaciju. Slično je reagovao i pevač iz drugog para, kog ćemo zvati Lepi. On nije više želeo da čuje za ženu, pa joj je zapretio razvodom, ali videh ih pre neki dan zajedno u jednom luksuznom restoranu, pa biće da joj je oprostio neverstvo sa kolegom. Eto, to vam je to drage moje, a vi sigurna sam da već znate ko su akteri ovih priča, a ja vam i sledeće nedelje donosim nove ekskluzivne abrove.

kurir.rs

foto: Kurir

