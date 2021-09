REKAO JE DA NE ŽELI DA MU DETE BUDE ŽELJKO KULIĆ, BIO JE HLADNOKRVAN! Maja Marinković otvoreno o ABORTUSU i Janjušu!

Maja Marinković progovorila je o trudnići i abortusu koji je uradila nakon što nije ostvarila dogovor sa Markom Janjuševićem Janjušem čije je dete nosila.

"Bila sam u drugom stanju sa njim. Nisam želela da to pokrećem, jako sam se loše osećala, nisam želela ni da pričam zbog osude ljudi", počela je Maja i nastavila:

foto: Pritnscreen

"Nije mi bio redovan ciklus i uradila sam test. Bio je pozitivan. Nisam znala šta da radim, s obzirom da nisam imala nikakvu komunikaciju sa njim u tom trenutku, niti sam želela da ostvarim. Moja drugarica ga je pozvala i on je rekao: "Dobro, javiću se". A sutra je promenio broj telefona. Možda je mislio da želim da dođem do njega. S obzirom da nisam to dete pravila sama, nego smo zajedno, odlučila sam da nađem drugi broj. Pokušala sam da dođem do njega. Spojila nas je jedna osoba. Našli smo se u jednoj prostoriji da vidimo kako da rešimo to. Rekao je da ne želi da mu dete bude Željko Kulić. Mislim da je to jako ružno, jer je on već otac jednog deteta. Rekao je da ako hoću rodim, ali da ga on neće videti. Bio je nezainteresovan. Bio je hladnokrvan, bila sam totalno uništena. Bila sam loše psihički, izašla sam bez honorara. Shvatila sam da je tako najbolje i abortirala sam. Želela sam da zadržim to dete, ali kad on nije hteo da čuje za to".

Ona se dotakla i ljute rivakle Ane Korać.

"Mene je najviše povredilo kada se slikao sa Anom Korać i njenim psom. Ako je znala tada da sam bila trudna, ona je monstrum. Rekla je da je pas njen sin i da idu da mu kupe nova kolica, a ja sam sutradan išla na kiretažu", ispričala je Maja u "Amidži šouu".

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:15 Breskvica