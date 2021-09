MACA DISKRECIJA JOŠ ŽEŠĆE ISPROZIVALA LUKASA: Loš je u s*ksu i loš mu je polni organ, zato LAŽE da nije bio sa mnom!

Starleta Senada Nurkić, poznatija kao Maca Diskrecija, nakon emisije u kojoj je šokirala sve, kada je javno priznala da je imala seksualne odnose sa Acom Lukasom, a da javnost za to nikad nije saznala, još više je razvezala jezik nakon iste.

- Imali smo s*ks pre nekoliko godina. Nije to neki spektakl, jer se on nije dobro pokazao. Jako je loš. Loš mu je polni organ, loš je u krevetu, pa zato govori da nije bio sa mnom. Mene je iznerviralo to što on poriče, govori svima da je to laž. Ja sam spremna da idem na poligraf. Seks smo imali u hotelu u Lukavcu, dok sam ja još bila nepoznata. Možda je zaboravio ko sam ja pa sad hoće da obnovi gradivo - ispričala je Diskrecija za prisutne medije, iznervirana što je Lukas negirao da je spavao sa njom.

Podsetimo, nakon ovih optužbi oglasio se i iznervirani pevač.

- Svaki debil može da kaže nešto na televiziji i vi zovete mene! Ko je bre Maca Diskrecija? Da li ja ličim na nekog retardiranog umobolnika, mentalno zaostalog? - rekao je Lukas.

- Ne razmem, svako može na televiziji da kaže šta hoće za uspešne ljude! Evo, ja sam je*** Melaniju Tramp, zovi sad nju pa je pitaj za to, da vidiš da li će da kaže nešto, što je tamo neki Aca Lukas rekao za nju, šta bi bilo? - besneo je Aca.

