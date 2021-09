TOMA JE BIO U BRAKU, ALI SE ZALJUBLJIVAO U DRUGE ŽENE: Ovako je Gordana to podnosila, a pesma o NJOJ joj nikada nije smetala!

Legendarni pevač Toma Zdravković iza sebe ostavio je neizbrisiv trag, kako kroz pesme, tako i kroz način na koji je živeo.

Nakon što je prikazan dokumentarni film "Toma" o njegovom životu i muzici, ljudi ne da se interesuju za detalje vezane za čuvenog pevača.

Poznato je da je bio miljenik žena, a njegovo srce do kraja života pripadalo je Gordani sa kojom je godinama živeo u Americi i sa kojom ima sina ALeksandra.

Ona je jednom prilikom otkrila kako se rodila ljubav između nje i Tome i kako je izgledao njihov sudbinski susret, koji je i prikazan u filmu.

- Naš susret se dogodilo u Torontu sasvim slučajno. Toma je pevao u nekoj kafani, ja sam tada bila jako mlada i volela sam pesmu i kafanu. Odatle je sve počelo, a nakon toga smo se venčali i živeli zajedno do njegove smrti - ispričala je ona jednom prilikom.

- Kad dođem u Srbiju uvek mislim da ću se sresti sa njim. Dok ne dođem na njegov grob, ne mogu da shvatim da ga stvarno nema više - pričala je ona.

On je ispričao kako je jednom prilikom u Beču pevač u jednoj kafani pred suprugom poslao piće ženama za susednim stolom, a i sama Goca istakla je da joj nije smetalo to što je Toma bio zaljubljive prirode.

- Meni to nije smetalo, verovatno jer je on svuda pronalazio inspiraciju i sretao mnoge žene. Uopšte ne sumnjam da se zaljubljivao mnogo puta, jer je bio takve prirode. Recimo, pesma "Danka" bila mi je jako draga, a kad sam upoznala Danku onda mi je bila još draža - istakla je Goca i dodala da je to sve bilo deo Tome Zdravkovića.

- Sve njegove gluposti, ali i lepe stvari, to je bio on. Stvarno je bilo nemoguće tu nešto promeniti. Ponekad sam samo htela da mu pomognem u određenim situacijama, ali nikad mu nisam nešto branila ili se svađala, već sam samo govorila: "Proći će to, pusti, ako si se zaljubio, odljubićeš se" - govorila je ona.

Nakon što se pevač razboleo od raka pankreasa, Goca ga je odvela u Ameriku na lečenje.

- Toma je želeo da bolest sakrije od svoje majke jer nije mogao da podnese da on umre, a da ona ostane da živi posle njega. To mu je bilo strašno. Jurili smo po Americi da se on leči i njegova muka nas je zbližila — ispričala je udovica čuvenog pevača jednom prilikom.

Kako je priznala, volela bi da počiva pored njega.

- Toma je i dalje uz mene, svaki dan. Moja želja je da me jednog dana sahrane pored njega, ja bih to volela - iskrena je Gordana.

