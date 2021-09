KARLEUŠI SAM BILA SMOR, ZABOLELA ME NJENA REAKCIJA! Nakon SKANDALA zbog veze sa STARIJIM kolegom mlada pevačica OTVORILA dušu o ZG

Tamara Selimović, mlada pevačica za koju se priča da je u vezi sa 15 godina starijim kolegom gostovala je u emisiji "Puls Srbije" gde je otvoreno govorila o odnosu sa pevačem Emirom Habibovićem i o svom učešću u tekmičenju Zvezde Granda.

foto: Kurir televizija

Kako je nedavno priznala da je u vezi sa pevačem, otkrila je i da njegov razvod nema nikakve veze sa njom.

Mlada pevačica i poznate Zvezda Granda Tamara porgovorila je i o svom učešću u popularnom takmičenju.

foto: Kurir televizija

- Nije bilo nekih preterano negativnih komentara. Malo je bilo nekih ružnih komentara od strane Jelene, ali sve mi je rekla na neki lep način, i sve je bilo istina. Jedino me je povredilo jednom kada sam izašla da pevam njoj je bilo već smor da me sluša. Osetila sam to. Ali neki komentar nije me posebno dotakao. Nekada baš takav komentar i takav stav te stimuliše da se pokažeš još bolje - kaže Tamara, koja nije krila da je prezadovoljna svojim plasmanom u popularnom takmičenju.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

04:50 SAHRANA MARINE TUCAKOVIĆ UŽIVO: Završeno opelo, tužna povorka kreće da isprati Marinu na večni počinak