ŠOK SPLETKA! PRIJA I ANASTASIJA MESECIMA NISU GOVORILE: Bile su nerazdvojne, a onda ih je on ZAVADIO!

Aleksandra Prijović i Anastasija Ražnatović pomirile su se posle nekoliko meseci stroge distance. U prilog tome govori i da je za rođendan Aleksandre Prijović, Anastasija Ražnatović objavila nekoliko zajedničkih fotografija sa Aleksandrom i napisala joj dirljive reči. Prijovićka je tu obajvu odmah podelila na svom profilu.

Međutima, malo ko zna zašto su se posvađale Prijovićka i Anastasiju? Čak se do skoro nije znalo da dve zvezde ne govore, ali je Prijovićka nedavno priznala da su neki zli ljudi želeli da ih posvađaju, u čemu su zamalo uspeli jer je njihov odnos na neko vreme zahladneo.

- Najgore je što su mu obe verovale. Dugo su se poznavali i sarađivali, obe su ga smatrale takoreći prijateljem. Kad se iz saradnje izrodi drugarstvo, normalno je da počneš da deliš neke tajne i s vremenom otkriješ stvari koje nisu za svačije uši. Upravo se to desilo oboma, a da nisu imale pojma da navodni prijatelj to zloupotrebljava i smišljeno obema na kašičicu daje informacije o onoj drugoj kako bi ih zavadio. Prvo je išao sa benignim stvarima, da ispalo kako jedna drugu ogovaraju, pa je onda počeo da seje ljubomoru. Jednom im je ispričao istu priču, kako je Anastasija njemu prebacila što je Aleksandri uradio odevnu kombinaciju lepšu nego njoj, pa je tu priču ponovio i drugoj, samo zamenio aktere. Onda je prešao na osetljiv ljubavni teren i malo po po malo, sve u fazonu “među nama i za tvoje dobro”, uspeo je da se njih dve distanciraju. Sreća pa su i jedna i druga smirene i nisu neosvetoljubive, pa nikada nije došlo do teških reči ili svađa, ma koliko se on trudio da ih zatruje. Obe su se samo povukle iz tog odnosa, a kada se namestlo da se sretnu, otvoreno su porazgovarale o svemu i shvatile koja se igra igrala. Izgrlile su se i nastavile druženje - priča izvor za Svet.

I Aleksandra je potvrdila priču, ne želeći da otkriva detalje odnosa.

- Neki zli ljudi su želeli da posvađaju Anastasiju i mene. U jednom periodu smo se udaljile bile, sada je sve super. Ona je sjajna devojke. Baš smo se videle prošle nedelje na proslavi mog rođendana - rekla je ona. - Da ne ulazim u priče jer bi trajalo pola sata, mi smo se družile neko vreme, ali su neki ljudi imali nešto od toga da se mi sporečkamo. Mi se nikad nismo posvađale, nego neki ljudi šire priče, a kad smo mi sele i popričale, shvatile smo da nemamo nikakav problem - objasnila je Aleksandra.

Prijovićka je ovo više puta potvrdila, i o svojoj prijateljice javno je uvek lepo govorila.

- Ona je vrlo dobra i vaspitana devojka, sada se ponovo družimo, nju vredi imati za prijatelja -rekla je Prija o Anastasiji u emisiji „Premijera vikend specijal“.

Da su Aleksandra Prijović i Anastasija Ražnatović ponovo dobre prijateljice dokazale su i kada je Anastasija bila gost na proslavi Aleksandrinog rođendana. Kada se ne samo zabavljala nego se zajedno sa slavljenicom pobrinula za nezaboravnu atmosferu.

