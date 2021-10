PRIJOVIĆKA NE IZLAZI IZ KUĆE DOK FILIP NE ODOBRI! Šok priznanje mlade pevačice KOJI MUŽ JOŠ RADI OVO?

Mlada pevačica Aleksandra Prijović i njen suprug Filip Živojinović privlače pažnju javnosti još od trenutka kada su stupili u emotivni odnos.

U braku su dobili i sina Aleksandra, kome je pevačica izuzetno posvećena, a kako se slaže sa mužem i da li joj brani da se oblači izazovno otkrila je za Kurir televiziju.

Poznato je da muškarci ne vole da se mešaju u žensku garderobu, ali i da su ljubomorni kada žena malo više skrati suknju, ipak Prijovićka kaže da je sa Filipom potpuno drugačije:

foto: Kurir televizija

- On je oduševljen kad me vidi ovakvu, rekao mi je da izgledam odlično. Ja moram njega da pitam obavezno za sve i mnogo mi znači šta on misli. Tako sam i večeras. Mislim čim sam videla materijal haljine pitala sam ga šta misli o njoj, tako da uvek mi znači njegovo mišljenje i kada mi kaže da izgledam odlično - rekla je Aleksandra i šokirala sve.

foto: Kurir televizija

Lepa pevačica slobodno vreme uglavnom provodi sa sinom, koji redovno pohađa vrtić, a kako je još od ranije poznato da ne zna da kuva, sada je otkrila da se na tom polju ništa nije promenilo.

- Ne provodim baš vreme u kuhinji. Ne znam da kuvam, ali sam nedavno imala veliku želju da spremim punjene paprike, i odlično su ispale. I naučila sam i picu da pravim, koju mi baka sprema i kiflice, ali me ne zanima to, iskreno - rekla je kroz osmeh Aleksandra.

Kurir.rs

