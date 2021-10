TANJA SAVIĆ PRVI PUT O PRIČAMA DA JE BILA U VEZI SA POLITIČAREM: Neću da demantujem, imam li ja prava da sačuvam privatnost?!

Tanja Savić oglasila se nakon navoda da je bila u vezi sa gradonačelnikom Banja Luke Draškom Stanivukovićem.

- Ne želim da komentarišem ništa. Ne bih, ništa. Ni da demantujem. Meni je to sve smešno. Samo no comment (engl. nemam komentar), mislim da je to najpametnije! - počela je Tanja.

foto: Privatna Arhiva

- Ako bilo šta budem izjavila opet će to biti, znate ono... Za ovu Jovanu Jeremić stvarno nemam komentara! (smeh) Pogotovo zbog nje! - nastavila je.

Na pitanje da li jeste ili nije bila u vezi sa Draškom, Tanja nije konkretno odgovorila

- Bože, kakvo je to pitanje! Imam li ja prava da sačuvam privatnost i da ne moram neke detalje o svom privatnom životu da iznosim? Ne moram da idem na poligraf ili ne znam ja šta. Vi pišete, to je vaš posao. Ako imate dokaze - poštujem. Ako nemate - poštujem i to. Šta god da ja kažem to će se protumačiti na ovaj ili onaj način, a svako ko priča o tuđem životu - on priča o sebi! Posebno mi je bila ona njena rečenica interesantna, "sjaši Kurta, uzjaše Murta", je l? Znači to je njen moto u životu! To mogu da kažem, ali opet ne želim ni sa kim da budem u konfliktu. Reče Jovana Jeremić i ostade živa, eto - poručila je Savićeva.

foto: Ata images, Printscreen/Premijera

Kurir.rs/Telegraf.rs