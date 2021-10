SPALE BURME, BIVŠI MAKARONA APLAUDIRAO: OVO su NEPOZNATI detalji venčanja TAMARE ĐURIĆ i oca njene naslednice! (FOTO)

Danas je u domaćim medijima kao bomba odjeknula vest o udaji starlete Tamare Đurić.

Tamara je odlučila da "sudbonsno" da izgovori ocu svoje naslednice Tamare, biznismenu Nikoli Kačereviću.

Nakon priprema, mladenci su se uputili ka Hramu Svetog Save, gde su ih dočekali brojni fotoreportere. Najveće iznenađenje bio je dolazak Tamarinog bivšeg dečka Dejana Palića Makarone.

Mlada se ispred hrama pojavila sva u belom sa ogromnim šeširom na glavi.

Na venčanju se se pojavili Tamarini roditelji, sestra Aleksandra i najuži krug prijatelja.

Kako je Tamara za ovu priliku obukla belu haljinu i stavila beli šešir koji je morala da skine kako bi stavila krunu tokom ceremonije, u tom momentu joj je spala burma.

Sveštenik je upitao mladoženju da li ga je Tamara prisilila da se venčaju, na šta je on šaljivo odgovorio: "Možda", a onda su se on i Đurićeva tri puta poljubili pred prisutnima.

Nakon što su mladenci jedno drugom izgovorili "da", prvi je počeo da aplaudira upravo Makarona: "Ajmo aplauz".

Inače, Tamara je početkom ove godine postala majka devojčice kojoj je dala ime Tamara, a oca njenog deteta nikada nije želela da previše eksponira u javnosti. Njih dvoje su prošle godine trebali da se venčaju na Vidovdan, ali su zbog korone slavlje pomerili. Međutim, umesto venčanja, nekoliko meseci posle rođenja njihove ćerke došlo je do raskida.

Tamara je tada napustila Nikolu, a onda i otkrila detalje raskida.

- To se odlagalo. Uvek sam ga hvalila, i sad ne mogu da kažem ništa ružno o njemu. Nije on ništa puno pogrešio, ali sve se skupljalo, pa zajednički život... Nemamo ista interesovanja, nešto je smetalo njemu, nešto meni. On je jako druželjubiv, voli da izlazi, ja sam se malo povukla. Ja sam godinama napoljui i meni je sve to već dosadilo, a njemu nije. Tu smo se malo "hoškali" - pričala je Tamara.

- Nisam žena koju bilo ko može da maltretira. Nikad nismo imali tih problema, Nikola je dobar momak. Ja više nisam s njim, i odmah hoću da se to zna. Muškarci misle da kad se žena porodi i postane majke, da je i njima majka. On je tu malo pogrešio, pošto ja nisam njemu majka i ne želim da budem. Neka on ide kod svoje majke, ja kod svoje i dobro je, - zaključila je u emisiji "Premijera".

Međutim, ipak je došlo do srećnog završetka, te su nakon krštenja ćerkice, Tamara i Nikola izgovorili "da" i zavetovali se jedno drugom na večnu ljubav. Proslava će biti upriličena u jednom elitnom prestoničkom restoranu.

00:08 UDALA SE TAMARA ĐURIĆ! Starleta sva u belom u HRAMU izgovorila DA, a na venčanju se pojavio i njen BIVŠI MAKARONA!