ZAPROSIO JE POSLE 2 DANA POZNASTVA: NIKAD VIĐENA fotka Božinovske i Šijana! Evo na koga liči Mirkov i Rodićkin sin ZORAN! (FOTO)

Pevačica Goca Božinovska nedavno je postala baka jer su joj sin Mirko i snajka Bojana podarili unuka. Dali su mu ime Zoran, po pokojnom Gocinom suprugu, žestokom momku devedesetih, čija ljubav je uvek privlačila pažnju javnosti.

foto: Printscreen/Pink

Goca i Zoran upoznali su se 1989. godine i sa njim je kasnije dobila dvoje dece, ćerku Zoranu i sina Mirka.

Goca je jednom prilikom ispričala kako su se ona i Šijan upoznali.

“To je bila ljubav na prvi pogled. Upoznali smo se u Herceg Novom, ja sam otišla na letovanje, nikad nisam ni pomislila da ću se udati. To veče smo Zlata i ja izašle sa našim drugom Krušom, on je bio Zoranov drug, tu noć smo celu proveli zajedno. Sledeće jutro je on morao da se vrati za Beograd, imao je svadbu, ženio se neki njegov drug. Otišao je, nismo razmenili ni telefone, ni ništa. Posle četiri dana smo se mi vratili s mora, sletele na aerodrom, on čovek stoji i čeka nas”, prisetila se jednom prilikom Goca početaka ljubavi sa Šijanom i dodala:

foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić

“Otišli smo u Surčin, tu noć smo bili zajedno, on me je tu noć zaprosio, posle dva dana poznanstva.”

Kako je rekla, njihova ljubav bila je “nenormalna”, a pratila ju je i velika ljubomora. Goca i Zoran razveli su se 1996. godine, a tri godine kasnije, 1999, on je ubijen nakon što je pucano na njega dok je sedeo u kolima na semaforu.

Na društvenim mrežama nedavno je osvanula porodična fotografija, kada su Mirko i Zorana bili deca.

