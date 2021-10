LJUBAVI, SA ŠIJANOM NIKO NEĆE BITI, MENI JE ŽAO TEBE! Božinovska bogatstvo dala na VRAČARE, a KLEOPATRINE reči predvidele UŽAS!

Goca Božinovska kao i mnogi sa estrade, često posećuje vračare i vodovite starice! Kako se jednom prilikom požalila, mnogu su joj štošta predviđale u životu, kao i da je i silno bogatstvo potrošila na njih. Goca Božinovska potrošila bogatstvo.

- Bila sam kod Kleopatre kada sam imala 30 godina, ta žena zaista zna da ti kaže bukvalno sve što će ti se dešavati u budućnosti. Meni je svašta pogodila, da čovek ne poveruje. Rekla mi je stvari koje su se apsolutno tako desile. Baš sve što je rekla, tako je i bilo. I ružno i lepo. Samo mi je ona sve pogodila, a ostali... Okači mačku o rep - ispričala je pre nekoliko godina Goca.

foto: Damir Dervišagić, Privatna Arhiva

- Iskreno, nisam verovala u to, ali eto... U sve sam se vremenom uverila. Dok sam bila u braku sa Zoronam, otkrila mi je da vidi kraj sa njim, da joj je jako žao što će takvom lepotanu kao što je on desiti ono najgore, i da ge ne vidi među živima. Mada ja sam tada već načula da je on sa nekim ljudima i da će tu biti haosa. Ali opet nisam mogla da verujem da mi je baš tako rekla. Kad se nisam srušila.

"Ljubavi, sa njim niko neće biti, meni je žao tebe, ali tako je. Ali ti vidim i to da te Bog uzdiže, tebe posle svega toga, jer imaš takvu energiju i svi sveci te čuvaju”. Savetovala me je da obratim pažnju i da se i sama čuvam svih ljudi sa kojima je on sarađivao. I sve je tako bilo zaista. Ubrzo posle toga tragedija se desila. Moj svet se tada srušio.

foto: Printscreen/Youtube

Kako je Goca tom prilikom ispričla, šta je Kelopatra videla, to se i obistinilo čak i godinama posle njihvog susreta, iako je Goca bila veoma skeptična po pitanju proricanja.

- Posle mi je rekla da ću biti jako uspešna u karijeri, da mi vidi neki pehar u ruci, a ja sam se samo nasmejala. Čuj pehar, kakav pehar ja mogu da držim. I stvarno sam dobila Oskar popularnosti. Iskreno, nije mi bilo prijatno dok mi je sve to otkrivala, jer nisam verovala u te stvari. Ja volim da mi neko pogleda u šolju, a kod nje sam otišla iz čiste radoznalosti. ona te gleda u oči i priča ti. Neke stvari koje mi je rekla se i sada dešavaju - ispričala je svojevremno Goca!

foto: PrintscreenPremijera

kurir.rs/skandal

Bonus video:

01:50 GOCA BOŽINOVSKA ZAPLIĆE JEZIKOM Pevačica održala govor povodom rođenja unuka Zorana: Samo jedna osoba FALI, nadamo se da nas VIDI!