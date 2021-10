VELIKA JE SRAMOTA ŠTA ONI PIŠU DOK LJUDI UMIRU: Estrada iskrtikovala MILANA I RADU zbog njihovih stavova o KORONI!

Mnoge javne ličnosti koje su shvatile ozbiljnost situacije s korona virusom, pre svega u Srbiji, javno su apelovale na građane da se vakcinišu, a čak su učestvovali i u kampanjama države kako bi se proširila svest o vakcinaciji.

foto: Sonja Spasić, Instagram

Ono što je za Radu Manojlović i Milana Stankovića ugrožavanje ljudskih sloboda, za većinski deo stanovništva je borba za život.

Nada Macura prokomentarisala je iznošenje stavova javnih ličnosti:

- Nisam epidemiolog, ja sam kardiolog, ali mislim da Kriznom štabu i epidemiolozima treba da se veruje jer su oni stručnjaci i znaju šta rade. Što se tiče javnih ličnosti koji šire paniku, to nije u redu jer se situacija iz dana u dan sve više i više pogoršava. Ne ulazim u to šta oni pišu, ali svakako da kao javne ličnosti koje su uticajne na društvenim mrežama treba da vode računa, jer panika ne sme da se širi - rekla je Macura.

foto: Kurir televizija

Pevač Željko Vasić takođe je otkrio šta misli o stavovima Rade i Milana:

- Oni su poznati kao veliki stručnjaci! Stvarno ne znam kako ih nije sramota da tako nešto pišu. Izgleda da su postali ozbiljni epidemiolozi. Oni su jako obrazovani i ceo svoj život su posvetili toj oblasti i onda su kompetentni da šire paniku. To je jedna velika sramota što oni pišu dok ljudi umiru. Sramota me je da to komentarišem, to je ispod mog nivoa. Sve o svemu, to govori o njima, a moj savet je da se ljudi vakcinišu da bi se ovaj užas što pre završio - rekao je vidno iznerviran Vasić.

foto: Kurir televizija

Pevačica Jelena Kostov, zbog toga što je preležala koronavirus i imala veliki broj antitela, još uvek nije primila vakcinu, ali ima nameru da to učini.

- Ne želim da komentarišem one koji misle drugačije od mene, sačuvaću za sebe svoje mišljenje. Planiram da se vakcinišem čim pre da bih mogla normalno da funkcionišem i da radim.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/S.M./Alo

Bonus video:

01:52 MILAN ILI HARIS? Rada progovorila ko je bolji frajer, a voditeljka ostala BEZ REČI