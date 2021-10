ŠA SE PLAŠI UPUŠTANJA U NOVU LJUBAVNU AVANTURU! Reper otvorio dušu ekskluzivno za KURIR, priznao čime ga je TARA najviše POVREDILA

U drugom delu intervjua za Kurir, Nenad Aleksiš Ša progovorio je o Tari Simov, koja je takođe uticala na to da on promeni svoj život.

Repera je, kako nam je ispričao, najviše povredilo što je ostavila drugom dečku njihovog psa, a o njenim učešćem u ovoj sezoni Zadruge nije iznenađen. Otkrio nam je i kakvu devojku priželjkuje, ali i da li se plaši upuštanja u novu ljubavnu avanturu.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

O tvom i Tarinom odnosu dosta se pisalo, šta je od svega toga istina?

- Istina je negde u vazduhu što se tiče Tare i mene i neka to za sada tako i ostane. Sve što je bilo, ostavlajm iza sebe, ne želim da se vraćam na to i sada nešto da demantujem. Tari želim svu sreću i da prođe što bolje u ovom rijalitiju. Ono što ću jedino da naglasim jeste da je nikada u životu nisam udario, to zna i ona i svi drugi. Ona je i sama to i demanotovala, ali eto... Teško mi padaju ti novinski natpisi da sam nasilnik. Taru nisam nikada udario, prevario, gledao sam da budem što ispravniji u tom odnosu.

Zbog čega misliš da tvoja veza sa Tarom nije uspela?

- Zbog raznoraznih pritisaka sa svih strana, pritom ona je mlada i na nju mogu da utiču svačija mišljenja, dok mene ne možeš da poremetiš tako lako.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Kako komentarišeš Tarino učešće u Zadruzi?

- Nemam ništa loše da kažem za njeno učešće, šta da kažem? Mateja je njena slaba tačka i ovo se od nje očekivalo. Ne pratim preterano, ali vidim šta se dešava kroz medijske natpise. Mene to nije povredilo zato što sam ja to oduvek znao. Ta priča da sam ja Tari bio neveran je glupost i ona to sama zna. Skočila je da o tome priča kako bi sebe pokušala da opere od svega, svo njeno društvo zna da lupa gluposti. Ravna linija sam što se tiče njenih odnosa sa muškarcima unutra.

Da li si joj pomogao oko nove pesme finansijski?

- Bio sam prisutan dok se snimao spot, kao podrška.

foto: Printscreen

Da li si se pokajao zbog kazne od 50.000 evra koju si platio?

- Nisam, uradio sam to za devojku koju volim. U tom trenutku sam osećao da je tako ispravno. Da, naučio sam lekciju, lupio sam dupetom o pod. Siguran sam da ne bih ponovo to uradio nakon par meseci veze bez obzira koliko nekog volim. Treba prvo da razmislim i malo stanem. Naučio sam iz svega ovoga da gledam prvo sebe i da sam ja najbiniji. Trenutno radim na tome da zavolim sebe i mislim da mi dobro ide.

foto: Instagram

Gde je vaš zajednički pas April dok je Tara u Zadruzi?

- U što se tiče kuce, to joj zameram. April je naš zajednički pas, ja joj ga jesam poklonio i jeste ona čipovana n a Taru, ali opet to je moja i njena kuca. To je kuče koje ja mnogo volim i o kom mogu da brinem. Kada smo raskin uli bila je sa Tarom, ali ja sam je vodio kod veterinara i viđao je. Sada mi je žao što jeApril završila kod tamo nekog lika koji brine o mom psu. Trebala je da bude kod mene dok je Tara u rijalitiju, jako ružan potez.

foto: Instagram

Tari si zamerio April, a da li ti je neki Ivanin postupak zasmetao?

- Jedino šta ja mogu da zamerim Ivani i što joj nikada neću oprostiti što je uzela toliko novca koji sam ja krvavo zarađivao. Ivana zna kakav sam i da često doniuram novac, mnogim porodicama sam pomogao i to nikada nisam dao u medije, i ona je to iskoristila. Znala je i kako sa odrastao, da ništa nisam imao i koliko sam se trudio d stekenem. Ljudi mogu da me osude zbog ovoga što pričam, jer sam ja nju javno prevario, ali uvek ću to pričati. Imam dovoljno za sebe, da živim normalno, ali više ne mogui da pomažem brata i njegove klince. Njima sam gledao uvek da dam, da imaju sve ono što burazer i ja nismo imali kad smo bili mali, a nismo imali ništa... Ivana vrlo dobro zna da sam pomagao i roditelje, a sada to ne mogu. Napraviću opet sve, napraviću i više nego što sam imao, makar iz inata. To je ono što ja zameram Ivani, a ovo sa Tomovićem, Bože moj... Ima ona pravo da bude sa kim god hoće, to me ne zanima. Nismo se ni čuli ni videli od kada sam izašao iz Zadruge. Ako se zadesimo u istom društvu, ok, neću je gledati mrko, ali nema šta da pričamo. Jesam ja nju povredio, ali je i ona mene.

foto: Sonja Spasić, Nemanja Nikolić

Da li se plašiš ulaska u novu vezu?

- Uuu, kako da ne! Gledaj, izašao sam iz braka, ušao i vezu za koju sam verovao da radim nešto ispravno, a i to se završilo. Sada će mi sigurno trebati v iše vremena pre ozbiljne veze, da se upoznamo bolje par meseci... Jedva sam se oporavio od svega što mi se dogodilo, mislim da će mi trebati dosta vremena pre nekog dubljeg odnosa. Trenutno nemam nikakvu ni vezu, a ni kombinaciju.

Kakav ćeš biti u naredim ljubavnim vezama?

- Sigurno je da joj se neću svetiti za sve što sm ja prošao sa Tarom. Zauvek ću biti onaj Nenad koji je totalno posvećen devojci sa kojom je.

foto: Instagram

Ko ti je najviše pomogao da se oporaviš?

-Imam taj ženski konzilijum oko sebe, koji mi je dosta pomogao i bio uz mene, na čelu sa mojm sestrom Sandrom. Ona je moj Anđeo čuvar, koja je svu svoju snagu potrošila da mene vrati u kolosek.

Da li će tvoja sledeća devojka biti mirna poput Ivane ili sličnija Tari?

- Ja bih sada nešto između. Zaista volim brze i blesave devojke, ali da imaju i onu dozu mirnoče u sebi. Kada treba da rešavamo ozbiljne životne stvari, da vidimo šta ćemo dalje da je staložena i mirna, a kada je zezanje, volim da smo ludi. E sada, to neći...

foto: Instagram

Da li bi ušao u Zadrugu 5?

- Nemam jak razlog da uđem, Tara tamo pati za Matejom, a i mi smo našu priču zatvorili. Iskreno mislim da ne bih, postoji samo taj jean deo mene koji bi želeo da pokže svima Nenada onakvog kakav jeste. Da svi vide da sam ovo zapravo ja. Mnogi kažu da sam u prethodnoj sezoni bio kao omađijan.

Kako komentarišeš odnos Dejana, Dalile i Cara?

- Žao mi je Dejana. Jeb*ote kada pogledam one snimke nije mi dobro. I ja sam pravio scene, ali nisam onoliko. Mislim da će Dalila i Car pući vrlo brzo. Znam da me je ona pljuvala na sam glas kako sam mogao da preveram suprugu, što ne kažem da je ispravno, ali emo šta joj se dogodilo. Njoj samo mogu da poručim: "Nije lepo smejati se tuđoj nesreći!" Dekijiu bih rekao da oladi glavu i da se skloni od nje, mada sam siguran da on sada nikoga neće da sluša.

foto: Printscreen/Red Tv

kurir.rs/ Ana Denda

Bonus video:

00:20 TARA OBJAVILA SVE PRLJAVŠTINE IZ VEZE SA ŠA! Ša RAZVALJUJE , tvrdi da ima NOŽ, a onda STRAŠNE slike izgrebanog repera