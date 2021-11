AMERIČKI JUTJUBER SE OPROSTIO OD MARINKA: Zauvek će biti u našem srcu! Umro je dan pred moj rođendan! (FOTO)

Smrt Marinka Rokvića potresla je ceo region, a pored porodice, zbog njegovog preranog odlaska su bili šokirani i njegovi prijatelji, kolege i fanovi. Čak je i najpoznatijih američkih jutjuberu Čarls Kater, koji neko vreme živi u Srbiji, posvetio jedan vlog pokojnom pevaču.

foto: Ana Paunković

Već danima se pevačevi verni obožavatelji opraštaju od njega, a gotovo da nema kolege koji nije pustio suzu. Jedan od njih je jujtjuber iz SAD-a, koji je svoju popularnost iskoristio da promoviše Srbiju.

foto: Printscreen Instagram

On se putem Instagrama u video snimku povodom svog rođendana, najpre oprostio od pevača. Uz Marinkovu pesmu "I pijan i trezan za tebe sam vezan" i čašicu rakije, Kater je nazdravio, ali tužnog lica. Potom se dirljivim rečima oprostio od Rokvića.

foto: Printscreen Instagram

- Marinko Rokvić napustio je ovaj svet. Veoma tragičan dan. U 68. godini... Marinko je prerano napustio ovaj svet. Njegova pesma "I pijan i trezan" će zauvek biti u mom srcu. Kad pomislim na srpsku muziku, pomislim na tu pesmu! No, ono što je još tragičnije, to se dogodilo dan pred moj rođendan. Nisam srećan zbog ovoga... - počeo je on, pa poigao čašu pevačevo ime.

- Ovo je za tebe Marinko. I tvoju porodicu - tužnim glasom je izustio jutjuber. Inače, Kater je 2010. godine prešao iz Amerike u Srbiju, otkada živi ovde, a u junu prošle godine je dobio srpski pasoš. Odlično poznaje srpsku istoriju i obožava našu zemlju, a najviše je oduševljen srpskom tradicionalnom hranom koju često ističe u prvi plan na svojim društvenim mrežama i na jutjubu.

Podsetimo, sahrana Marinka Rokvića održaće se u četvrtak, sa početkom opela u 14:30 časova, u crkvi Svetog Apostola Tome na Novom bežanijskom groblju.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs

Bonus video:

01:15 JEDVA PRIČA OD BOLA: NIKOLA ROKVIĆ SE PRVI PUT OGLASIO NAKON SMRTI OCA MARINKA