DALILA JE LOŠA OSOBA, GRAĐENA KAO BOVA, PROBAĆE DA SE VRATI MUŽU! Ša osudio Dragojevićku: Car joj je dečko samo zarad RIJALITIJA!

Nenad Aleksić Ša prokomentarisao je ljubavni trougao Dalila i Dejan Dragojević i Filip Car i izneo svoje mišljenje.

Naime, on je istakao da je rijaliti učesnica loša osoba.

foto: Printscreen Grand Tv

- Dalila ko Dalila. Ona je po meni loša osoba, samoživa, ne voli ni sebe a kamoli druge. Sve što radi radi iz koristi, ovoga puta zbog popularnosti. Sada joj je sve top, glavna je tema trenutno i odlično će ona to iskoristiti kad izađe. Ovog čoveka mi je iskreno žao. Car ko Car, uvek neko zezanje, i on mnogo toga radi zbog rijalitija. Nju čim sam upoznao shvatio sam da mi ne leži i da je loša. Mene je najviše osuđivala zbog moje situacije, a uradila je mnogo gore od mene. Ona je glumac i to je sto posto tako. Mislim da će se na kraju vratiti Dejanu, on će joj sve oprostiti definitivno - rekao je u emisiji "Pitam za druga" na Red televiziji.

foto: Pritnscreen

Reper je dao svoj sud o novoj ljubavi Dalile i Cara, a onda je spomenuo i svoje prognoze za ovaj turbulenti odnos.

- Gde se zaljubila? Ljubavi na prvu se desi jednom u sto godina. Ja sam se u Taru zaljubio nakon pet meseci, na početku je bilo zagrejavanje, tek kasnije sam odlepio. Mislim da ga je varala u braku, to je sto posto. Više je ona bila muško u tom braku. Ona je već imala u glavi da će praviti priču, da nije bio Car bio bi neko drugi. Trajaće to još neko vreme. Car je zaljubljive prirode, on je takav, njemu to nije ništa novo i sve mu je prolazno. Mislim da kad sve to pukne, probaće da se vrati mužu, a on ako je pametan samo noga u du*e i ćao - kaže Ša.

- Ne znam kako ona može da privuče nekog muškarca, građa, šta je ono? Izgled, pa ponašanje. Kao bova je! Deki je lep dečko, zaslužuje lepšu devojku! - dodao je on.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/K.Đ.

