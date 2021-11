VERILI SU ME 100 PUTA, ŠTO ME NE BI I RAZVELI?! Aleksandra Prijović otkrila kako reaguje na TRAČEVE o braku sa Filipom!

Pevačica Aleksandra Prijović uživa u skladnom braku sa Filipom Živojinovićem, a njihova veza od samog početka intrigira javnost, te se često spekuliše o njihovom odnosu.

Ona je sada prokomentarisala naslove koje vidi o sebi u novinama.

foto: Printscreen/Instagram

- Razveli su me već koliko puta. Kada smo tek počeli da se zabavljamo, na par meseci smo bili vereni, ne znam koliko puta dosta baš- rekla je Aleksandra.

I ona je krenula stazom Lepe Brene, ali i mnogih drugih koleginica, koje su se oprobale u glumačkim vodama, pa može da se pohvali ulogom u seriji "Ubice moga oca".

- To je bilo zaista jedno prelepo iskustvo iako nisam bila za to jer nikada nisam glumila, ali eto nagovarali su me da probam. Ja sam to uradila, ali ne bih sada prihvatala jer nisam glumic,a ali bilo je zanimljivo svašta sam nešto naučila- iskrena je bila Prija.

Iako pevačice u filmovima i serijama često glume sebe, ona je imala posebnu ulogu, ali smatra da se ne bi ponovo oprobala u istom poslu.

- Pevačica je bila u pitanju pa mi je bilo lakše. Nije bilo potrebe za prevelikom glumom, ali sam imala ozbiljnu tremu - priznala je pevačica.

foto: Printscreen/Instagram

