GLUMAC JAVNO ISPROZIVAO SVOJE KOLEGE: Bolji sam od njih, iako su oni POPULARNIJI! ŽESTOKO POTKAČIO ZORANA PAJIĆA

Glumac Dušan Kaličanin priznao je da smatra da je bolji glumac od svih svojih popularnijih kolega!

Naime, na pitanje voditeljke Jelene Nikolić za koga smatra da je popularniji od njega, a gori glumac, Kaličanin je imao vrlo samouveren odgovor.

- Svi. Ja sam toliko darovit i pun transformacija. Prvo, pozdrav za Kusturicu, ja ne znam šta se dešava. Idemo dalje, Dragan Bjelogrlić, svi mlađi i stariji. Žao mi je, ali istina je. Zašto da se lažemo - samouveren je bio glumac.

Kaličan je potom i direktno rekao da je on u poređenju sa Zoranom Pajićem, definitivno bolji glumac.

- Samo hoću da kažem, od Zorana Pajića sam definitivno bolji glumac. To mogu konkretno i direktno da kažem, hteo ne hteo nema gde sa scene, provedemo sat i po zajedno. Možda me i mrzi, više puta me je ubijao u projektima, deset godina se susrećemo već - rekao je glumac.

Naime, Pajić i Kaličanin godinama već zajedno sarađuju. Pored toga što su zvezde serije "Istine i laži", radili su zajedno i na pozorišnim projektima poput komada "Strah od leptira".

U jednom od intervjua Kurira, Kaličanin otkrio je da se prijateljstvo između njega i kolege Zorana Pajića rodilo na snimanju serije "Istine i Laži".

- Upoznali smo se na snimanju filma "Jesen stiže, Dunjo moja" Ljubiše Samardžića. Ostao sam vezan za Zorana, a prijateljstvo se rodilo na snimanju seriju - rekao je tada za Kurir Dušan Kaličanin.

