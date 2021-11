SUZANA MANČIĆ ŠOKIRALA JAVNOST! Priznala nešto što nijedna žena ne bi! ZBOG OVOG sve bi htele da su u NJENOJ KOŽI!

Poznata Loto devojka i zvezda stare Jugoslavije Suzana Mančić istakla je da nikada nije sumnjala u sebe, kao i da nikada nije proveravala svog partnera.

- Nikada nemoj da proveravaš partneru poruke, džepove ili bilo šta drugo. Jednostavno, uvek ćeš naći nešto što ti se neće dopasti. Život je toliko kratak i ljubav tako kratko traje, nemoj da je zagorčavate od samog početka. Ako ne poštuješ svog partnera, ti ne poštuješ ni sebe i na neki način omalovažavaš sebe. Ne bih nikada oprostila laž. Ako slažeš, nisi u problemu. I mene su hvatali u laži i tada sam ukapirala da ako ne lažem, ako uvek govorim istinu, neću nikad biti u problemu. Uvek je lakše kad su sve karte otvorene, lakše se barata sa tim - kaže Suzana u jutarnjem programu Kurir televizije i šokirala sve.

Suzana je celo leto provela sa svojim suprugom u Grčkoj, a kako je otkrila ovde je uspela da spoji cele dve nedelje.

- Planiram već sutra za Grčku, jer mi je u ponedeljak rođendan, a moj muž meni sprema neko iznenađenje tamo - kaže Suzana.

- Kod mene zaprške nema, ne kuva se kupus, nema ni sarme. Sarmu jedem po kućama, kiseli kupus u kafani. Ali ja volim da izgledam lepo, to je valjda jedno samopoštovanje. I kuvam i operem sudove, ali uvek volim da izgledam lepo - kaže Suzana Mančić.

Mediji danas i mediji nekad mnogo se razlikuju, priznala je Suzana Mančić.

- Ja sam radila mnoge velike formate na televiziji Beograd, ranije bilo zadiranja u privatnost, konsultacije sa numerolozima, astrolozima. Bilo je mnogo malo skandala, sukoba između popularnih ličnosti, takav se život vodio i takvi su nam bili mediji. Kada sam bila u procesu razvoda, zvali su me tada iz "Sabora" i ti ne možeš da veruješ sa koliko obzira su me pitali da li je to istina. Ja sam im potvrdila i zamolila ih da ne komentarišu i nisu komentarisali. To je danas nezamislvo. Mene su razvodili dvadeset puta do sad, izmišljali vesti, i danas je to tako. Ako nemaš vest, izmisliš je. Postoje sajtovi koji nas stalno proglašavaju mrtvima. Potpuno bezobzirno i niko ništa ne odgovoara. To je razlika između ovog sada vremena ili onog kada sam ja vodila - rekla je Suzana Mančić.

Prati numerologiju iz zabave

- Pratim numerologiju zabave radi. Smatram da smo mi deo kosmosa i da je verovatno važno to kako su zvezde postavljene u tom trenutku, ali to je jedan mali deo. Tu su geni, vaspitanje, edukacija, ja volim da čujem to što zvezde kažu, ali živim po svome. I smatram da ako se previše oslanjam na to, to oštećuje moju auru i ometa mi normalno rasuđivanje - iskreno je rekla Suzana.

